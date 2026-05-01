Po pasikėsinimo į gyvybę – D. Trumpo reakcija: paaiškino, kodėl nenori dėvėti neperšaunamos liemenės

„Nežinau, ar ištverčiau, atrodydamas 20 svarų sunkesnis“, – pareiškė jis ketvirtadienį žurnalistams Vašingtone. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, apie šią priemonę svarstyta po šūvių per renginį Vašingtone praėjusį šeštadienį, kuriame dalyvavo ir D. Trumpas.
Jo buvo paklausta apie galimybę dėvėti neperšaunamą liemenę, patvirtino D. Trumpas.
„Manau, kad apie tai reikia pagalvoti“, – teigė jis. Tačiau, anot prezidento, jis tai darytų „nenoriai“, nes „taip būtų pasiduodama blogio elementui“.
Susiję straipsniai
Per korespondentų vakarienę praėjusį savaitgalį ginkluotas vyras mėgino patekti į renginio salę. Jį sulaikant, nuaidėjo šūviai. Teismas pirmadienį apkaltino įtariamąjį pasikėsinimu nužudyti JAV prezidentą.
Per praėjusius dvejus metus dukart bandyta pasikėsinti į D. Trumpą. 2024 m. liepą į jį buvo šauta per rinkimų kampanijos renginį Pensilvanijos valstijoje. Kulka tuometiniam kandidatui į prezidentus pataikė į ausį. 2024 m. rugsėjį vienas vyras norėjo nušauti D. Trumpą, kai jis Floridoje žaidė golfą. Jis buvo sučiuptas ir vasario pradžioje nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
Buvęs realybės šou žvaigždė D. Trumpas yra pagarsėjęs tuo, kad labai jautriai reaguoja į savo išvaizdą. Anksčiau susirūpinimą kėlė jo svoris. Tačiau per antrąją kadenciją D. Trumpas numetė svorio. Greitą maistą mėgstantis prezidentas per paskutinį sveikatos patikrinimą 2025 m. balandį svėrė 101,6 kg. 2019 m. jo svoris dar siekė 110,2 kg.
