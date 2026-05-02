„Išprotėjęs kvailys“: internete – kaip virusas išplitęs D. Trumpo vaizdo įrašas

Floridoje vykusiame renginyje D. Trumpas prieš minią kalbėjo apie svarbiausias JAV politikos problemas ir gyrėsi savo pasiekimais.
Kalbos metu D. Trumpas užsipuolė translyčių asmenų dalyvavimą sporto renginiuose. Internete kaip virusas išplito vaizdo įrašas, kuriame D. Trumpas bandė parodijuoti svorį keliančią sportininkę.
„Jai (D. Trumpo žmonai Melaniai – red. past.) nepatinka, kai aš darau tą dalyką apie sunkumų kilnojimą. Ji sako, kad tai labai beprecedentis dalykas. Ir jai taip pat nepatinka, kai aš šoku pabaigoje.
Ji sako: „Brangusis, prašau“ — žinote, ji labai elegantiška moteris. Ji sako: „Brangusis, prašau, nešok. Tai neprezidentiška.“ Aš pasakiau: „Gal tai ir neprezidentiška, bet aš pirmauju apklausose 20 punktų ar kažkas panašaus.“
L. Kojala pabrėžė didelę atskirtį tarp D. Trumpo retorikos ir veiksmų: tai nėra geras dalykas
Bet jai ypač nepatinka vaizdas, kuriame aš rodau prakaitą ir įtampą jaunos moters, bandančios laimėti sunkumų kilnojimo varžybas prieš grupę moterų ir vieną vyrą, kuris nusprendė pereiti į kitą pusę“, – D. Trumpas pakartojo istoriją apie tai, kaip jo žmonai nepatinka ši translyčių asmenų parodija.
D. Trumpas tuomet savo kalboje perėjo prie istorijos apie svorio kėlimo rungtyje dalyvaujančią moterį, po kurios turėjo varžytis translytė sportininkė.
„Motina rėkia iš visų jėgų. Tėvas nesirūpino, nes netikėjo, kad jo dukra gali įveikti žmogų, kuris pasirodys po jos. Tėvas sako, kad nėra jokios galimybės, jog ji įveiks tą vyrą.
Taigi ji atsistojo, pasiruošė — dabar jai tereikia tai padaryti. Ji jau beveik finiše. Dar viena aštuntoji svaro dalis, ir ji pasakė — viena aštuntoji, tik labai mažai.
Motina rėkia kaip pamišusi: „Nagi, brangioji. Brangioji, aš tave myliu, brangioji“. “O, mama, aš negaliu“. Na, ji negalėjo. Ji nesėkmingai pabandė. Ji buvo sugniuždyta.
Ir tada išeina jauna moteris, kuri dar visai neseniai buvo jaunas vyras. Ir jis iš tikrųjų buvo labai prastas — jis buvo sunkiaatletis, bet vienas prasčiausių šalyje.
Žemiausio lygio, beveik kiek tik įmanoma žemiausiai. Taigi jis perėjo į kitą pusę. Ir jis atsistojo prie tos didelės štangos ir pažiūrėjo į ją. Tas vyras galėjo pakelti dar 150 svarų“, – kalbėjo D. Trumpas.
Socialiniuose tinkluose šis D. Trumpo epizodas sulaukė didelės kritikos.
„77 milijonai žmonių balsavo už šį išprotėjusį kvailį“, – socialiniame tinkle „X“ rašė D. Trumpą dažnai kritikuojantis profilis „Republicans against Trump“.
„Tai turbūt kokios nors bananų respublikos lyderis“, – rašė klipu pasidalinęs apžvalgininkas Jurgenas Naudittas.
D. Trumpas jau ne kartą yra kritikavęs ir pasityčiojęs iš translyčių asmenų sportę.
Žmogaus teisių grupės ne kartą peikė prezidentą už tokią retoriką, kurią aktyvistai vadina neapykantos kurstymu prieš translyčius žmones.
