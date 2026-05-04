Prancūzijos universitetuose – pietūs už eurą visiems studentams

2026 m. gegužės 4 d. 21:00
Prancūzijos universitetų valgyklos pirmadienį pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams.
Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti vieno euro tarifo už trijų patiekalų pietus taikymą visiems studentams, palyginti su įprastais 3,30 euro.
Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams.
18-mečiam studentui Alexandre’ui Ioannidesui iš Paryžiaus ši priemonė stipriai sumažins jo mėnesines išlaidas maistui.

„Ateinu čia 20 kartų per mėnesį. Tai apie 60 eurų. O dabar sumokėsiu 20 eurų“, – sakė jis ir pridūrė, kad sutaupytus pinigus skirs „išėjimui į miestą ar pavalgyti restorane“.
Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinę įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48 proc. respondentų neleidžia sau valgyti valgyklose, o 23 proc. jose tepietauja kelis kartus per mėnesį.
2024 m. pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkst. studentų – 5,3 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 euro kainą buvo patiekta apie 46,7 mln. pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė „Crous“.
Valdžia ruošiasi išaugsiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Philippe’as Batiste’as ketina kitąmet programai skirti 120 mln. eurų.
„Tai nedidelė vidinė revoliucija“, – sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė – nenukentėtų.
