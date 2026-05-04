Prancūzijos universitetuose – pietūs už eurą visiems studentams

Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti vieno euro tarifo už trijų patiekalų pietus taikymą visiems studentams, palyginti su įprastais 3,30 euro.
Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams.
18-mečiam studentui Alexandre’ui Ioannidesui iš Paryžiaus ši priemonė stipriai sumažins jo mėnesines išlaidas maistui.
Švedija tapo vienu sparčiausiai augančių ginklų gamybos centrų Europoje: kovos mašinas įsigijo ir Lietuva
„Ateinu čia 20 kartų per mėnesį. Tai apie 60 eurų. O dabar sumokėsiu 20 eurų“, – sakė jis ir pridūrė, kad sutaupytus pinigus skirs „išėjimui į miestą ar pavalgyti restorane“.
Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinę įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48 proc. respondentų neleidžia sau valgyti valgyklose, o 23 proc. jose tepietauja kelis kartus per mėnesį.
Susiję straipsniai
2024 m. pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkst. studentų – 5,3 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 euro kainą buvo patiekta apie 46,7 mln. pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė „Crous“.
Valdžia ruošiasi išaugsiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Philippe’as Batiste’as ketina kitąmet programai skirti 120 mln. eurų.
„Tai nedidelė vidinė revoliucija“, – sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė – nenukentėtų.