Buvusio Niujorko mero R. Giuliani būklė kritiška, bet stabili

81 metų R. Giuliani, kuris anksčiau buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, buvo atjungtas nuo dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato ir kvėpuoja savarankiškai, pranešė atstovas spaudai Tedas Goodmanas platformoje „X“.
T. Goodmanas dabartinę R. Giuliani ligą susiejo su 2001 m. išpuoliais, kai pagrobti lėktuvai rėžėsi į Pasaulio prekybos centrą ir Pentagoną, pražudydami tūkstančius žmonių.
„2001 m. rugsėjo 11 d., kaip daugelis iš mūsų labai gerai prisimena, Rudy Giuliani nubėgo link bokštų padėti tiems, kuriems reikėjo pagalbos. Dėl to jam buvo diagnozuota restrikcinė plaučių liga. Dabar jis kvėpuoja savarankiškai“, – sakė T. Goodmanas.
T. Goodmanas nenurodė, į kokią ligoninę ir kada paguldytas vyras, kuris po rugsėjo 11-osios išpuolių tapo žinomas kaip „Amerikos meras“.
Iškart po teroro išpuolių Žemutinis Manhatanas buvo paskendęs teršaluose, o R. Giuliani ir tuometinis prezidentas George‘as W. Bushas skubiai atvyko prie nugriuvusių bokštų dvynių ir kreipėsi į amerikiečius nuo griuvėsių, o jų kalbas tiesiogiai transliavo nacionalinė televizija.
T. Goodmanas sakė, kad dėl to R. Giuliani susirgo restrikcine kvėpavimo takų liga, „kuri apsunkina bet kokią kvėpavimo takų ligą, ir virusas greitai išplito jo organizme“.
Jis nepateikė jokių kitų detalių apie R. Giuliani ligą ar planuojamą gydymą, tik pasakė, kad jo šeima yra su juo, ir paragino žmones melstis.
„The New York Times“ pranešė, kad R. Giuliani buvo paguldytas į ligoninę Floridoje.
Sekmadienį D. Trumpas pavadino R. Giuliani „tikru karžygiu“ ir geriausiu Niujorko meru istorijoje.
„Kokia tragedija, kad radikalūs kairieji fanatikai, visi demokratai, taip blogai su juo elgėsi – O JIS BUVO TEISUS DĖL VISKO! – pridūrė D. Trumpas. – Jie sukčiavo rinkimuose, išgalvojo šimtus istorijų, darė viską, kas įmanoma, kad sunaikintų mūsų valstybę, o dabar pažiūrėkite į Rudy. Tai taip liūdna!“
