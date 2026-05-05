ES ir Armėnija stiprina bendradarbiavimą

„Šiuo viršūnių susitikimu žengiame didelį žingsnį naujo bendradarbiavimo etapo link“, – susitikime su Armėnijos premjeru Nikolu Pašinianu antradienį Jerevane sakė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Abi pusės, be kita ko, susitarė dėl naujos partnerystė transporto, energetikos ir skaitmenizacijos srityse.
„Raginame Europos įmones čia investuoti“, – kalbėjo U. von der Leyen. ES pirmiausiai nori skatinti skaitmenines technologijas ir atsinaujinančią energiją Armėnijoje.
„Armėnijoje sparčiai plėtojama saulės energija verta dėmesio“, – pridūrė ji.
Armėnijos ryšių su Europa mezgimą laiko dideliu lūžiu: ji buvo didžiausia Rusijos sąjungininkė regione
Viršūnių susitikimas Armėnijos sostinėje buvo pirmasis toks tarp nedidelės Kaukazo respublikos ir Europos valstybių bendrijos. Armėnija pastaraisiais metais vis labiau tolo nuo tradicinės savo sąjungininkės Rusijos ir artėjo prie ES. Viena to priežasčių, be kita ko, buvo Azerbaidžano karinė operacija armėnų gyvenamame Kalnų Karabache 2023 m. rugsėjį, į kurią ten dislokuotos vadinamosios Rusijos taikdarių pajėgos nesikišo.
Pernai Armėnijos parlamentas didele balsų dauguma priėmė įstatymą, kuriame vyriausybė raginama pradėti stojimo į ES procesą. Oficialaus prašymo prisijungti prie Bendrijos Jerevanas dar nepateikė. Vyriausybės vadovas N. Pašinianas kol kas oficialiai laikosi jo „diversifikacija“ vadinamos strategijos, pagal kurią turi būti išlaikytas ryšys tiek su Rusija, tiek su Vakarais.
Tačiau susitikime su U. von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininku Antonio Costa N. Pašinianas aiškiai pasisakė už narystę.
„Jei būtume priimti į ES, būtume laimingi ir patenkinti“, – teigė jis. Jerevanas esą dirba, kad įgyvendintų griežtus Briuselio reikalavimus.
Pirmadienį N. Pašinianas buvo Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo Jerevane šeimininkas. Jame dalyvavo daugiau kaip 40 Europos šalių lyderių, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Į Armėniją atvyko ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
3 mln. gyventojų turinti Armėnija yra tarp Europos ir Azijos. Pernai tarpininkaujant JAV sudaryta taikos sutartis su didžiausiu priešu Azerbaidžanu dabar atveria naujus prekybos kelius tarp Vidurinės Azijos, Kaspijos jūros ir Europos, susitikime su N. Pašinianu pažymėjo U. von der Leyen.
Birželio 7 d. Armėnijoje vyks parlamento rinkimai. Briuselis nuo balandžio padeda Jerevanui apsisaugoti nuo užsienio kišimosi, ypač – nuo dezinformacinės kampanijos iš Rusijos. Briuselis pažadėjo Jerevanui tolesnę paramą ginantis nuo kibernetinių atakų ir dezinformacijos kampanijų.
Apklausos rodo, kad dauguma armėnų yra už integraciją į Europą. Tuo tarpu parama Rusijai smarkiai sumažėjo. Daugelis armėnų nori paprastesnio atvykimo į Šengeno zoną. Kartu daugelis nusiteikę skeptiškai, ar realu prisijungti prie ES. Jie baiminasi galimos reakcijos iš Maskvos.