Varnoje – kraupus lietuvės išpuolis: badė visus, kurie pasitaikė

Pranešama, kad išpuolis prasidėjo gegužės 4 dieną apie 13.57 val. Podvis gatvėje, netoli maisto prekių parduotuvės. Lietuvė pirmiausia užpuolė du atsitiktinius praeivius ant šaligatvio, o netrukus įsiveržė į parduotuvę.
Ginkluota peiliu moteris įėjo į maisto prekių parduotuvę Podvis gatvėje ir užpuolė dar du žmones.
Parduotuvės savininkas teigė, kad užpuolikė veikė be jokios aiškios logikos: „Ji nesirinko aukų – tiesiog badė visus, kurie pasitaikė“, – sakė jis.
Bulgarijos parlamento rinkimuose – ES kritiko partijos pergalė: R. Radevas žada išlaisvinti šalį nuo korupcijos
Įvykio metu parduotuvėje buvę žmonės pasakojo apie kilusią paniką ir baimę. Vienas liudininkas, bandęs sustabdyti užpuolikę, prisiminė: „Moteris įėjo ginkluota peiliu ir subadė kelis klientus. Paėmiau vamzdį ir ją nusvijau... Buvo labai nemalonu, daug žmonių, personalas buvo išsigandęs.“
Pasak liudininkų, sulaikymo metu moteris elgėsi neadekvačiai ir šaukė: „Padėkite!“
Pranešama, kad užpuolikė galėjo turėti net kelis peilius.
Susiję straipsniai
„Ji įėjo su virtuviniu peiliu, turėjo dar vieną rankinėje. Iš parduotuvės pasiėmė dar tris peilius ir tęsė išpuolį“, – pasakojo įvykio liudininkas.
Į įvykio vietą operatyviai sureagavo parduotuvės apsauga ir policija. Dar prieš pareigūnams atvykstant darbuotojai sugebėjo izoliuoti užpuolikę: parduotuvė jau buvo užrakinta, o agresyvi moteris liko viduje.
Moteris buvo sulaikyta per kelias minutes po išpuolio. Pranešama, kad įvykio metu ji buvo neblaivi – jos kraujyje nustatyta daugiau nei 2 promilės alkoholio.
Pareigūnai tiria, ar lietuvė galėjo būti pavartojusi ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat vertinama jos psichikos būklė.
Iš viso buvo sužeisti keturi asmenys. Trijų iš jų sužalojimų sunkumas dar tikslinamas, o ketvirtasis buvo apžiūrėtas ir išleistas.
Lietuvės atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pirmadienį šioje vietoje buvo sutrikdytas eismas, o įvykio vietoje dirbo gausios policijos pajėgos.
Parengta pagal „Novinite“ ir „BGNews“ inf.