Baltarusijoje – skandalingas Celofano šou: dalinosi šokiruojančiomis istorijomis

Lietuvą savo pasisakymuose Celofanas palygino su šunimi, kuris atlikęs užduotį gauną skanuką ir pristatė niekam negirdėtą istoriją apie hidroatominę elektrinę.
Baltarusijos propagandistai liūdnai pagarsėjusį A. Kandrotą pristatė kaip Lietuvos valdžios persekiojamą garsų opozicinį politiką, verslininką, visuomenės veikėją.
Į Baltarusiją išvykęs recidyvistas Lietuvoje šiuo metu turi teisinių problemų.
Proteste įsižiebė konfliktas: vaizdo įraše užfiksuotas A. Kandroto-Celofano smūgis V. Bartkevičiui
A. Kandrotas yra teisiamas keliose bylose, jam gresia reali laisvės atėmimo bausmė, o šiuo metu teismas Celofanui yra pritaikęs kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
„Lietuvos politikas ragina plėsti santykius su Baltarusija“, – taip skambiai rašo viena pagrindinių Aliaksandro Lukašenkos režimo agentūrų „Belta“.
„Belta“ cituoja A. Kandroto interviu Grodno miesto televizijoje, kur Celofanas pristatė savo problemas su teisėsauga, tikindamas, neva Lietuvos valdžia jį persekioja neteisėtai ir siekia įkalinti.
Susiję straipsniai
Celofanas skundėsi, neva dėl vizito į Baltarusiją jam gręsia dar viena baudžiamoji byla Lietuvoje ir citavo europarlamentaro Dainiaus Žalimo žodžius apie gręsiančią atsakomybę.
Toliau interviu metu Celofanas su Baltarusijos televizija pasidalino sąmokslo teorija.
A. Kandroto teigimu, įsipareigojus uždaryti nesaugią Ignalinos atominę elektrinę stojimo į Europos Sąjungą metu korumpuoti politikai ir stambusis verslas apgavo Lietuvos žmones.
„Praėjus 20 metų, pasirodė dokumentai, iš kurių matyti, kad tai buvo kai kurių korumpuotų Lietuvos politikų iniciatyva. O tokių Europos Sąjungos reikalavimų niekada nebuvo.
Jiems net nerūpėjo, ar mes turime tą elektrinę, ar ne. Atsisakant elektrinės už viso to stovėjo stambusis verslas, o Lietuvos žmonės buvo tiesiog apgauti“, – kalbėjo A. Kandrotas.
Negirdėtas „faktas“
A. Kandrotas pasirodė ir kitose Baltarusijos propagandistų laidose. Dmitrijaus Zasuchino tinklalaidėje „Grandi Svobody“ Celofanas kalbėjo apie „blogąją ir žmones engiančią“ Lietuvos valdžią.
Duodamas interviu, kurį cituoja portalas „Delfi“, A. Celofanas kalbėjo apie būtinybę gerinti Lietuvos ir Baltarusijos santykius, atverti kelius baltarusiškų prekių tranzitui ir galimybę pirkti Astrave gaminamą elektros energiją.
„Dėkojame jums už tai, kad pastatėte atominę elektrinę. Tikimės, kad mums parduosite pigią elektros energiją. Chaosas, kuris dabar vyrauja pasaulyje, anksčiau ar vėliau baigsis“, – savo mintis dėstė A. Kandrotas.
„Ir aš sakau, kad iš Lietuvos pusės mums reikia skubiai atkurti tranzitą, kad jūs užtikrintumėte elektros tiekimą, nes mes patys savo rankomis uždarėme Ignaliną.
Yra ta hidroatominė elektrinė, kurią galime išnuomoti. Net Baltarusija prašė, o mūsų kvailiai atsisakė. Ar įsivaizduojate, kažkas ateina su pinigais ir sako: „Ne, nereikia. Mes kažkur ten kažko paprašysime, kiek duos ar neduos“, – kalbėjo Celofanas.
Neaišku, apie kokią „hidroatominę“ elektrinę Lietuvoje kalbėjo A. Kandrotas – tokia mūsų šalyje tiesiog neegzistuoja.
Lietuvą recidyvistas palygino su šunimi, kuris už įvykdytą komandą gauna skanuką.
„O pas mus, supranti, Lietuva kaip tas šunelis. Padarysi – skanėstą gausi. Jei nepadarysi, nesakysiu to žodžio, ką gausi“, – propagandisto tinklalaidėje juokavo A. Kandrotas.
Celofanas negailėjo pagyrų diktatoriui Aliaksandrui Lukašenkai, jį vadino tikru savo šalies patriotu ir žmonių globėju, o Lietuvos valdžią apibūdino kaip laikinuosius teritorijos administratorius, kuriems visai nerūpi šalies gyventojai.
„Mano tikslas, dėl kurio čia atvykau – nutiesti kelius, kai ši beprotybė Rusijos atžvilgiu galiausiai pasibaigs, pradėti dirbti su Baltarusija. Mes – maža šalis, mūsų biudžetui reikalingi pinigai“, – kalbėjo Celofanas.
A. Kandrotas nebuvo patenkintas Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos sankcijomis Baltarusijai. Dėl to neva kalti rusofobai politikai, kurie siekia, kad karas Ukrainoje nesibaigtų niekada. Celofanas argumentavo, kad pasibaigus konfliktui jie liktų be pajamų.
Kaunietis negailėjo pagyrų šiuo metu dėl veikimo prieš Lietuvą teisiamiems prorusiškiems veikėjams Erikai Švenčionienei, Kazimierui Juraičiui, jų įkurtam ir netrukus likviduotam „Tarptautiniam geros kaimynystės forumui“.
Buvo Šveicarijoje?
A. Kandrotas pripažino šiais metais Baltarusijoje besilankantis jau antrą kartą.
Kaip teigia pats A. Kandrotas, pirmą kartą jis į Minską atvyko metų pradžioje. Celofanas tinklalaidėje „Grani Svobody“ užsiminė tąkart atlikęs savotišką žvalgybą, su vietos propagandistais sutarė, kad informacija apie jo vizitą nebūtų viešinama.
Jis tikino iš Lietuvos vykęs į Šveicariją, ten dalyvavęs kažkokiuose renginiuose, vėliau per Turkiją lėktuvu atskridęs į Minską. Esą šį kelionės būdą pasirinko dėl patogumo, nenorėjo keliauti automobiliu iš Lietuvos į Baltarusiją.
A. Celofanas negailėjo pagyrų Baltarusijos diktatoriui A. Lukašenkai, vadino jį savo šalies patriotu.
„Jeigu pas jus – diktatūra, tai duokite mums šią diktatūrą, ji kur kas geresnė už mūsų demokratiją“, – pareiškė Celofanas ir pasiguodė jau nesuskaičiuojantis, kiek jam bylų šiuo metu iškelta.
Antanas Kandrotas-CelofanasBaltarusijapropaganda
Rodyti daugiau žymių