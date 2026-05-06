Iš popiežiaus Leono XIV – atsakas D. Trumpui

2026 m. gegužės 6 d. 14:45
JAV prezidento dar kartą užsipultas popiežius Leonas XIV antradienį pareiškė, kad žmonės gali jį kritikuoti, tačiau kritika turėtų būti grįsta tiesa, praneša naujienų agentūra ANSA.
Kaip skelbta, praėjusį mėnesį popiežių „silpnu kovojant su nusikalstamumu“ ir „siaubingu užsienio politikos klausimais“ vadinęs Donaldas Trumpas šįkart pareiškė, esą pontifiko pozicija dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu kelia pavojų katalikams.
JAV prezidentas savo nepasitenkinimą vėl išliejo savaitgalį duodamas interviu laidai „The Hugh Hewitt Show“, kai buvo paklaustas, ar Leonas XIV turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Honkongo žiniasklaidos magnato Jimmy Lai išlaisvinimo.
„Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei Iranas turės branduolinį ginklą. Aš nemanau, kad tai labai gerai. Manau, kad jis kelia pavojų daugybei katalikų ir daugybei žmonių. Tačiau manyčiau, kad jei popiežius galėtų spręsti... jis mano, kad Iranui turėti branduolinį ginklą yra visiškai nieko blogo“, – pridūrė JAV prezidentas.

Į šiuos žodžius antradienį sureagavęs popiežius pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčia prieštaravo branduoliniams ginklams tiek jo vadovavimo metu, tiek gerokai anksčiau.
„Bažnyčios misija yra skelbti Evangeliją, skelbti taiką“, – prie Apaštalų rūmų kalbėjo Leonas XIV.
„Jei kas nors nori mane kritikuoti už Evangelijos skelbimą, tegul tai daro sakydami tiesą. Jau daugelį metų Bažnyčia pasisako prieš visus branduolinius ginklus, todėl šiuo klausimu nėra jokių abejonių. Aš tiesiog tikiuosi, kad manęs bus klausoma dėl Dievo žodžio vertės. Nuo pat tos akimirkos, kai buvau išrinktas, (...) sakiau: Tebūnie su jumis taika“, – pridūrė pontifikas.
Kilus įtampai tarp JAV prezidento D. Trumpo ir popiežiaus Leono XIV, Vatikaną auklėjo ir viceprezidentas J. D. Vance'as, raginęs jį nesikišti į politiką.
„Manau, kad kai kuriais atvejais Vatikanui būtų geriausia apsiriboti moraliniais klausimais“, – pareiškė J. D. Vance'as.
Kalbėdamas apie karą Irane, Leonas XIV balandžio mėn. paragino siekti taikos pasaulyje. Pontifikas pasmerkė, jo žodžiais, „beprasmį ir nežmonišką smurtą“ Artimuosiuose Rytuose ir pareiškė, kad krikščionys negali būti pusėję tų, „kurie šiandien mėto bombas“.
