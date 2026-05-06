Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė bet kokias užuominas į susivienijimą

2026 m. gegužės 6 d. 09:36
Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė visas užuominas į susivienijimą su Pietų Korėja, matyti iš dokumento, su kuriuo trečiadienį susipažino AFP; tai pabrėžia Pchenjano siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu.
Nuostata, teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas – „įgyvendinti tėvynės suvienijimą“, nebefigūruoja naujausioje konstitucijos versijoje, pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos suvienijimo ministerija.
Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėją pavadino „priešiškiausia valstybe“.
Pataisytoje konstitucijoje, kuri, kaip nurodoma dokumente, buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata, apibrėžianti Šiaurės Korėjos teritoriją.

Iš Kinijos – pagyros Šiaurės Korėjai: pažadėjo ir glaudesnį bendradarbiavimą

Naudojant oficialų Pietų Korėjos pavadinimą, joje teigiama, kad teritorija ribojasi su Kinija bei Rusija šiaurėje, „ir Korėjos Respublika pietuose“.
Šiaurės Korėja „visiškai neleidžia jokio savo teritorijos pažeidimo“, teigiama joje.
Taikių pažiūrų Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas paragino pradėti derybas su Šiaurės Korėja be jokių išankstinių sąlygų, sakydamas, kad abiem šalims lemta „leisti sužydėti taikos gėlėms“.
Tačiau Šiaurės Korėja neatsakė į Lee administracijos siūlymus ir ne kartą pavadino Pietų Korėją „pačiu didžiausiu priešu“.
Kimas žada toliau stiprinti savo branduolines pajėgas, o balandį Pchenjanas surengė keturis raketų bandymus – tai didžiausias vieno mėnesio skaičius per daugiau nei dvejus metus.
Pchenjanas taip pat suartėjo su Rusija, siųsdamas karius ir artilerijos sviedinius paremti šios invaziją į Ukrainą.
