Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė bet kokias užuominas į susivienijimą

Nuostata, teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas – „įgyvendinti tėvynės suvienijimą“, nebefigūruoja naujausioje konstitucijos versijoje, pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos suvienijimo ministerija.
Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėją pavadino „priešiškiausia valstybe“.
Pataisytoje konstitucijoje, kuri, kaip nurodoma dokumente, buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata, apibrėžianti Šiaurės Korėjos teritoriją.
Naudojant oficialų Pietų Korėjos pavadinimą, joje teigiama, kad teritorija ribojasi su Kinija bei Rusija šiaurėje, „ir Korėjos Respublika pietuose“.
Šiaurės Korėja „visiškai neleidžia jokio savo teritorijos pažeidimo“, teigiama joje.
Taikių pažiūrų Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas paragino pradėti derybas su Šiaurės Korėja be jokių išankstinių sąlygų, sakydamas, kad abiem šalims lemta „leisti sužydėti taikos gėlėms“.
Tačiau Šiaurės Korėja neatsakė į Lee administracijos siūlymus ir ne kartą pavadino Pietų Korėją „pačiu didžiausiu priešu“.
Kimas žada toliau stiprinti savo branduolines pajėgas, o balandį Pchenjanas surengė keturis raketų bandymus – tai didžiausias vieno mėnesio skaičius per daugiau nei dvejus metus.
Pchenjanas taip pat suartėjo su Rusija, siųsdamas karius ir artilerijos sviedinius paremti šios invaziją į Ukrainą.