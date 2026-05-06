Venecijos bienalėje – galinga Latvijos menininkų žinutė

Reaguodami į tai, paviljono kuratoriai, menininkai ir organizatoriai pradėjo tarptautinę protesto kampaniją „Death in Venice“. Ja lankytojai, menininkai ir platesnė kultūros bendruomenė raginami viešai pasipriešinti Rusijos dalyvavimui įtakingiausioje pasaulyje šiuolaikinio meno parodoje.
„Agresorės valstybės dalyvavimas normalizuoja jos veiksmus tuo metu, kai Ukrainos kultūros paveldas sąmoningai naikinamas, o žmonių gyvybės prarandamos“, – pareiškime teigė Latvijos paviljono komanda.
Kampanijos centre – protesto vizualas, kurį sukūrė Latvijos menininkas Krišs Salmanis per Latvijos šiuolaikinio meno centro surengtas dirbtuves. Laisvai atsisiunčiamas dizainas ikonišką Venecijos bienalės logotipą paverčia politiniu simboliu: pažįstamas Venecijos įtvirtinimų motyvas virsta Kremliaus siena.
Lyčių atotrūkis stabdo Italijos augimą: viltys – į aktyvėjančius tėčius
Organizatorių teigimu, pakeistas vaizdas išryškina tai, ką jie vadina Venecijos prisitaikymu prie Rusijos ir „Europos vienybės idėjos išdavyste“.
Perkurtame emblemos variante tradicinė bienalės raudona spalva tampa „kraujo, smurto ir kainos, kurią moka tie, kurių realybę šis institucinis neutralumas pasirenka ignoruoti, priminimu“.
Kampanijos pavadinimas turi nuoruodą į Thomo Manno „Mirtį Venecijoje“ – literatūrinę meditaciją apie moralinį žlugimą ir epochos pabaigą. Šiuo atveju nuoroda nukreipta tiesiai į pačią bienalę.
„Sprendimas priimti Rusijos dalyvavimą tampa simboliniu nuosprendžiu bienalei kaip institucijai“, – rašoma pareiškime. Jame bienalė kaltinama tuo, kad „slepiasi po veidmainystės ir institucinės korupcijos kauke, apsimesdama, jog nemato realybės“.
Ginčas dar labiau paaštrėjo po to, kai, kaip pranešama, visa 61-osios Venecijos bienalės tarptautinė žiuri protestuodama atsistatydino.
Ukrainos meno vadybininkė Katya Taylor šį žingsnį apibūdino kaip „precedento neturintį“.
Ji pažymėjo, kad žiuri nariai pareiškė nesvarstysiantys menininkų, atstovaujančių valstybėms, kurių lyderius Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) kaltina nusikaltimais žmoniškumui.
Susiję straipsniai
„Akivaizdu, kad dialogas su agresoriumi tapo svarbesnis už dialogą su demokratinėmis visuomenėmis, kenčiančiomis nuo šios agresijos“, – pareiškime sakė K. Taylor, kritikuodama ir bienalės organizatorius, ir Italijos valdžią dėl sprendimo leisti Rusijai dalyvauti, prisidengiant įtraukties ir meninio neutralumo retorika.
ItalijaVenecijaVenecijos bienalė
Rodyti daugiau žymių