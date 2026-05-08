Ispanų policija krovininiame laive konfiskavo didžiausią Europoje kokaino kiekį

Teismo Madride duomenimis, kokaino vertė – 812 mln. eurų. 30 tonų kiekis viršija ligšiolinį Europos „rekordą“ – 25 tonas kokaino, kurį vokiečių policija 2024 m. konfiskavo Hamburgo uoste. Tyrėjai spėja, kad kokainas atviroje jūroje turėjo būti perkrautas į greitaeigius katerius i nugabentas į Ispanijos žemyninę dalį.
Per kratą taip pat rasta šaunamųjų ginklų ir amunicijos, teigiama toliau pranešime. Šeši iš 23 įgulos narių pasirodžius pareigūnams pasislėpė. Jie buvo iš Nyderlandų ir Surinamo. Likę 17 jūreivių buvo iš Filipinų. Tyrime dalyvavo ir olandų bei amerikiečių institucijos.