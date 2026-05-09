„Mums nereikia niekieno leidimo, – prieš prasidedant kasmetiniam gegužės 9 d. paradui, skirtam sovietų pergalei prieš nacistinę Vokietiją paminėti, Rusijos valstybinei televizijai sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. – Vargas tam, kas bando šaipytis iš Pergalės dienos ir laidyti tokius kvailus juokus“.
„Didžiuojamės Pergalės diena“, – pabrėžė Kremlius atstovas.
V. Zelenskis penktadienį paskelbė įsaką „Dėl parado Maskvoje rengimo“, nurodydamas Raudonosios aikštės, kuri neturėtų būti atakuojama, koordinates. Šis įsakas paskelbtas po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie paliaubas Ukrainos kare, kurios turėtų galioti iki gegužės 11 d. Iki šeštadienio ryto nebuvo oficialių pranešimų apie paliaubų pažeidimą.
Tvyrant slogiai nuotaikai, šeštadienį Maskvoje rengiamas tradicinis karinis paradas, skirtas Sovietų Sąjungos pergalei prieš hitlerinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare paminėti. Raudonojoje aikštėje pro prezidentą Vladimirą Putiną žygiuos kariai ir kadetai. Tačiau baiminantis Ukrainos dronų, įprasto karinės technikos demonstravimo atsisakyta. Į Maskvą atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Tarptautinės žiniasklaidos akreditacijos buvo atšauktos.
Vienintelis svečias iš Europos Sąjungos (ES) bus Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico, tačiau jis parado nestebės. Penktadienį R. Fico prie nežinomo kareivio kapo prie Kremliaus sienos padėjo gėlių vainiką. Jo vizitas Maskvoje sulaukė kritikos tiek Slovakijoje, tiek ES.
Prieš Pergalės dienos minėjimą Rusijos sostinėje ir kituose miestuose gyventojams buvo išjungtas mobilus internetas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Vašingtone netikėtai paskelbė, kad V. Putinas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pritarė jo prašymui dėl trijų dienų paliaubų iki gegužės 11 d.
Be to, abi pusės ketina apsikeisti po tūkstantį karo belaisvių.
„Tikiuosi, kad tai bus labai ilgo, mirtino ir žiauraus karo pabaigos pradžia“, – rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Pokalbiai dėl karo pabaigos esą tęsiasi.
D. Trumpo paskelbtos paliaubos įsigaliojo šeštadienį 0.00 val. Maskvos ir Kyjivo laiku. Iki ryto kol kas nebuvo pranešimų apie paliaubų pažeidimus.
Antrasis pasaulinis karas, Rusijoje vadinamas Didžiuoju Tėvynės karu, yra pagrindinis istorinis naratyvas, kuriuo grindžiamas ketvirtį amžiaus trunkantis V. Putino valdymas.
Buvęs KGB šnipas ne kartą pasitelkė pergalę prieš nacių Vokietiją, siekdamas pateisinti savo puolimą prieš Ukrainą, „Kyjivo režimą“ vadindamas „neonaciais“, kuriuos būtina nuversti.