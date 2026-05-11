Po gegužės 9 dienos parado Raudonojoje aikštėje kalbėdamas su žurnalistais V. Putinas netikėtai pavartojo pagarbų kreipinį į Ukrainos prezidentą.
„Dar kartą išgirdau, kad Ukrainos pusė, ponas Zelenskis, yra pasirengusi surengti asmeninį susitikimą. Taip, tai girdėjau. Tačiau tai girdime ne pirmą kartą. Mes niekada neatsisakėme ir aš neatsisakiau“, – pareiškė V. Putinas.
Tai smarkiai kontrastuoja su ankstesne Rusijos lyderio retorika. Nuo plataus masto karo pradžios jis stengėsi vengti V. Zelenskio pavardės ir dažnai naudojo įvairius epitetus, įskaitant įžeidžiančius.
2022 metų vasario 25 dieną, kai tapo aišku, kad Ukraina Rusijos tankus pasitinka ne gėlėmis, o „Molotovo kokteiliais“ ir „Bayraktar“ dronais, V. Putinas paskelbė emocingą kreipimąsi į Ukrainos kariuomenę.
„Perimkite valdžią į savo rankas. Panašu, kad mums su jumis bus lengviau susitarti nei su šita narkomanų ir neonacių gauja, kuri įsitaisė Kyjive ir paėmė įkaitais visą Ukrainos tautą“, – tuomet sakė V. Putinas.
Retorikos pasikeitimas neliko nepastebėtas nei Ukrainoje, nei Rusijoje.
Karo apžvalgininkas Oleksandras Kovalenka pareiškė, kad V. Putinas staiga pradėjo kalbėti apie pasirengimą susitikti su „ponu Zelenskiu“ galutinei taikos sutarčiai pasirašyti.
„Dar viena manipuliacija, tačiau jau visiškai kitokios retorikos fone“, – teigė O. Kovalenka.
Rusijos Z-kanalo „Alex Parker Returns“ autoriai ironiškai komentavo, kad „nelegitimus Kyjivo režimo lyderis“, panašu, jau nebeegzistuoja.
Tuo metu Rusijos karo korespondentas Vladimiras Romanovas viešai stebėjosi pasikeitusiu tonu.
„Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Vladimirovičius Putinas: „ponas Zelenskis“. Vadinasi, Zelenskis dabar jau nebe narkomanas, uzurpatorius ir teroristas, o ponas?“ – klausė V. Romanovas.
Parengta pagal „Unian“ inf.
