Balsavimas Latvijos parlamente dėl nepasitikėjimo E. Silinia gali įvykti jau ketvirtadienį

2026 m. gegužės 13 d. 23:05
Latvijos parlamento (Saeimos) balsavimas dėl nepasitikėjimo ministre pirmininke Evika Silinia (iš „Naujosios vienybės“ partijos) gali įvykti ketvirtadienį, agentūrai LETA patvirtino šiuo metu opozicijoje esančio „Jungtinio sąrašo“ frakcijos parlamente vadovas Edgaras Tavaras.
Jis teigė, kad šiuo metu rengiamasi šio klausimo svarstymui, tačiau pripažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo E. Silinios vyriausybe gali įvykti ir vėliau.
Kaip jau buvo pranešta, opozicinis „Jungtinis sąrašas“ renka parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo E. Silinios vyriausybe, ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei.
„Jungtinis sąrašas“ turi 13 vietų parlamente.
Taip pat buvo pranešta, kad viena iš koalicijos partnerių – Progresyviųjų partija – šiandien paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo, po trečiadienį įvykusio susitikimo su E. Silinia sakė Progresyviųjų frakcijos vadovas Andris Šuvajevas.
A. Šuvajevas pareiškė, kad diskusija su premjere nedavė patenkinamų atsakymų ir kad vyriausybė prarado gebėjimą veikti. Jis mano, kad šioje situacijoje yra dvi galimybės: premjerės atsistatydinimas arba balsavimas Saeimoje dėl tolesnio pasitikėjimo vyriausybe.
Jis pažymėjo, kad ragins opozicines jėgas Saeimoje „išsiaiškinti, ar Silinios vyriausybė turi daugumą“. Jei Saeimoje bus balsuojama dėl E. Silinios atsistatydinimo, Progresyvieji jos nepalaikys.
Paklaustas, kodėl patys Progresyvieji neinicijuoja balsavimo dėl pasitikėjimo E. Silinia, A. Šuvajevas priminė, kad jie parlamente turi devynias vietas, o tokiam balsavimui inicijuoti reikia dešimties parašų.
Sekmadienį vakare gynybos ministras Andris Sprūdas (iš Progresyviųjų partijos) paskelbė apie savo atsistatydinimą, o tuo pat metu jo atsistatydinimo pareikalavo E. Silinia, kuri jau anksčiau kreipėsi į pulkininką Raivį Melnį, kad šis užimtų gynybos ministro postą, ir jis, kaip pranešama, sutiko. Premjerė mano, kad ministerijai turėtų vadovauti profesionalas.
Premjerės sprendimas priimtas po incidentų su dronais Latgaloje, nurodant pasitikėjimo ministru praradimą ir problemas gynybos sektoriuje.
