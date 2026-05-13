W. Steinmeieris gina popiežių nuo D. Trumpo kritikos

2026 m. gegužės 13 d. 21:26
Dalyvaudamas Vokietijos Katalikų dienų atidarymo ceremonijoje, Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris gynė popiežių nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikos.
„Jei popiežius Leonas krizių ir karų laikais viešai reikalauja didesnių pastangų siekiant taikos, tai toks raginimas nusipelno paramos, o ne kritikos – net iš pasaulio galingiausiųjų“, – sakė jis trečiadienį savo atidarymo kalboje Viurcburge.
Leonas XIV yra popiežius, kuris įkvepia drąsos, pabrėžė F. W. Steinmeieris.
„Pasaulis gali būti dėkingas už šį bebaimį teisingumo ir taikos žinios skelbėją“, – kalbėjo federalinis prezidentas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas su nepasitenkinimu reagavo į iš JAV kilusio popiežiaus raginimus nutraukti karus, įskaitant Irane, ir apkaltino pontifiką veikiant išvien su šalimi, „kuri nori branduolinio ginklo“. Leonas XIV, be to, praeityje elgesį su migrantais JAV yra pavadinęs „labai nepagarbiu“ ir pareikalavęs žmogiškumo.
