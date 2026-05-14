PasaulisĮvykiai

Buvusiam V. Zelenskio administracijos vadovui – kardomasis kalinimas

2026 m. gegužės 14 d. 09:55
Buvusiam Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovui Andrijui Jermakui, kuriam iškelta korupcijos byla, Kyjivo teismas ketvirtadienį paskyrė kardomąjį kalinimą, remdamasi Ukrainos žiniasklaida skelbia naujienų agentūra AFP.
Daugiau nuotraukų (1)
Teismo sprendimu, A. Jermakui skiriamas 60 dienų kardomasis kalinimas arba jis gali sumokėti 140 mln. Ukrainos grivinų (apie 2,7 mln. eurų) užstatą, remdamasi teismo posėdžio medžiaga pranešė Ukrainos žiniasklaida.
A. Jermakas buvo artimiausias V. Zelenskio padėjėjas iki atsistatydinimo 2025 m. lapkritį, kai tyrėjai surengė reidą jo namuose, vykdydami plataus masto korupcijos tyrimą, sukrėtusį karo nuniokotą šalį.
Prokurorai įtaria A. Jermaką dalyvavus maždaug 10 mln. JAV dolerių (460 mln. grivinų) pasisavinusioje organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje, kuriai priklausė ir buvęs vicepremjeras Oleksijus Černyšovas bei buvęs V. Zelenskio verslo partneris Timuras Mindičius.
Susiję straipsniai
Aiškėja A. Jermako atleidimo dramos detalės: V. Zelenskiui – tirada įžeidimų

Aiškėja A. Jermako atleidimo dramos detalės: V. Zelenskiui – tirada įžeidimų

V. Zelenskis rado pamainą A. Jermakui

V. Zelenskis rado pamainą A. Jermakui

Kyšininkavimu įtariama buvusi Ukrainos premjerė J. Tymošenko paleista už užstatą

Kyšininkavimu įtariama buvusi Ukrainos premjerė J. Tymošenko paleista už užstatą

Antradienį po teismo posėdžio A. Jermakas korupcijos kaltinimus atmetė kaip nepagrįstus.
„Kaip teisininkas, turintis daugiau nei 30 metų patirtį, visada vadovaujuosi įstatymu. Dabar taip pat ginsiu savo teises, vardą ir reputaciją“, – pridūrė jis.
UkrainaVolodymyras Zelenskiskardomasis areštas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.