Buvusiam V. Zelenskio administracijos vadovui – kardomasis kalinimas

Teismo sprendimu, A. Jermakui skiriamas 60 dienų kardomasis kalinimas arba jis gali sumokėti 140 mln. Ukrainos grivinų (apie 2,7 mln. eurų) užstatą, remdamasi teismo posėdžio medžiaga pranešė Ukrainos žiniasklaida.
A. Jermakas buvo artimiausias V. Zelenskio padėjėjas iki atsistatydinimo 2025 m. lapkritį, kai tyrėjai surengė reidą jo namuose, vykdydami plataus masto korupcijos tyrimą, sukrėtusį karo nuniokotą šalį.
Prokurorai įtaria A. Jermaką dalyvavus maždaug 10 mln. JAV dolerių (460 mln. grivinų) pasisavinusioje organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje, kuriai priklausė ir buvęs vicepremjeras Oleksijus Černyšovas bei buvęs V. Zelenskio verslo partneris Timuras Mindičius.
Antradienį po teismo posėdžio A. Jermakas korupcijos kaltinimus atmetė kaip nepagrįstus.
„Kaip teisininkas, turintis daugiau nei 30 metų patirtį, visada vadovaujuosi įstatymu. Dabar taip pat ginsiu savo teises, vardą ir reputaciją“, – pridūrė jis.
