Sūnus: Niujorko kalėjimo kameroje N. Maduro laikomas su 18 kalinių

Vienintelis N. Maduro sūnus Nicolas Maduro Guerra trečiadienį Vokietijos žurnalo „Der Spiegel“ paskelbtame interviu sakė, kad bendroje kameroje trumpai buvo laikomas ir lygtinio paleidimo sąlygas pažeidęs JAV reperis Tekashi 6ix9ine.
N. Maduro ir jo žmoną Cilią Flores sausio pradžioje Karakase suėmė JAV pajėgos ir nuskraidino į Niujorką. Jiems pareikšti kaltinimai, įskaitant prekyba narkotikais ir terorizmu. N. Maduro šiuos kaltinimus neigia.
Jo 35 metų sūnus, žinomas kaip Nicolasito, taip pat atmetė kaltinimus, pavadino bylą politiškai motyvuota ir neigė, kad jo šeima yra susijusi su narkotikais ar terorizmu.
Iš D. Trumpo – perspėjimas narkotikų karteliams: laukia griežti veiksmai
N. Maduro Guerra teigė, kad JAV karinė operacija buvo netikėta jo šeimai ir Venesuelos vyriausybei, nors įtampa su prezidento Donaldo Trumpo administracija prieš sausio 3 d. įvykdytą ataką didėjo.
Jo teigimu, Venesuela pervertino savo jėgą ir nepadarė pakankamai, kad apsaugotų jo tėvą. N. Maduro sūnus taip pat atmetė D. Trumpo teiginį, kad po N. Maduro suėmimo JAV iš esmės perėmė vyriausybės reikalus Venesueloje.
Jis teigė, kad dabartinės priemonės, įskaitant amnestijos įstatymą ir naftos sektoriaus atvėrimą, buvo Venesuelos iniciatyvos, ir pridūrė, jog šalis vis dar yra socialistinė, bet dabar turi daryti nuolaidas.
Šiuo metu Venesuelos prezidento pareigas laikinai eina buvusi šalies viceprezidentė Delcy Rodríguez.