JAV Teisingumo departamentas pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro

Paskelbtame kaltinamajame akte R. Castro ir kiti asmenys, be kita ko, kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius.
1996 m. vasario 24 d. Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės „Brothers to the Rescue“ lėktuvus, skridusius netoli Kubos krantų. Havana teigė, kad lėktuvai „Cessna“ įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys iš žuvusiųjų buvo JAV piliečiai.
Keletas JAV politikų ragino pateikti kaltinimus R. Castro. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Kongreso nariai kaltina jį įsakius numušti lėktuvus, tuo metu jis buvo gynybos ministras.
R. Castro atsistatydino iš prezidento pareigų 2018 m., o iš Komunistų partijos vadovų – 2021 m. ir nuo to laiko nedalyvauja kasdienėje politikoje. Tačiau būdamas revoliucijos lyderio Fidelio Castro jaunesnysis brolis ir vienas iš paskutiniųjų Kubos revoliucinės kartos veikėjų, jis vis dar turi didelį autoritetą šalyje.
Jis taip pat laikomas svarbiu prezidento Miguelio Diazo-Canelio patarėju ir palaiko glaudžius ryšius su įtakingais Kubos kariškiais.
JAV ir Kubos santykiai įtempti nuo 1959 m. revoliucijos ir dar labiau pablogėjo, kai į valdžią grįžo prezidentas Donaldas Trumpas. 2025 m. sausį D. Trumpas įtraukė Komunistų partijos valdomą salą į JAV teroristų sąrašą.
