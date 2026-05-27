JAV Kongreso narys: vieningai remiame mūsų sąjungininkes Baltijos šalis

Jis pabrėžė, kad parama Baltijos šalims yra visuotinė, tvirta ir abipusė. D. Baconas pažymėjo, kad kitą savaitę JAV Kongresas balsuos dėl pagalbos Ukrainai ir griežtesnių sankcijų Rusijai, pridurdamas, kad JAV Kongresas yra nepriklausoma valdžios šaka ir kad tokia yra būtent paties Kongreso pozicija.
D. Baconas pripažino, kad jam dažnai tenka atsakyti į klausimus apie jo veiklą JAV Atstovų Rūmų Baltijos valstybių grupėje ir apie tai, kodėl kuris nors kongresmenas imtųsi tokios veiklos. Viršūnių susitikimo dronų klausimais atidarymo metu jis sakė, kad gerbia ir žavisi Latvija, Lietuva ir Estija, taip pat paminėdamas trumpą jų laisvės laikotarpį po Pirmojo pasaulinio karo.
„Tada laisvę atėmė sovietinis režimas, po to – Vokietija, o Antrojo pasaulinio karo metais – vėl sovietinis režimas, po to sekė penkiasdešimt metų priespaudos ir diktatūros“, – kalbėjo D. Baconas.
Jo nuomone, Latvija, Lietuva ir Estija yra ryškus laisvės pavyzdys pasaulyje, kuris įkvepia kitas šalis, nes ir jos gali pasirinkti eiti demokratijos keliu ir klestėti.
Savo kalboje jis taip pat užsiminė apie Ukrainą, pabrėždamas, kad Rusija siekia atkurti senąsias sienas ir kuo labiau kontroliuoti kaimynines valstybes, tačiau tai yra nepriimtina. JAV kongresmeno nuomone, Ukrainoje gėris kovoja su blogiu – tarp vyriausybės, siekiančios teisinės valstybės ir laisvės, ir tų, kurie siekia jas atimti.
„Mūsų nacionalinio saugumo interesais yra, kad Rusija patirtų nesėkmę. Jei jai pasiseks, kita eilėje bus Moldova. Žinome, kad Rusija grasins Baltijos valstybėms. Mums geriau dabar laimėti šią kovą ir tvirtai palaikyti savo sąjungininkę Ukrainą“, – teigė D. Baconas.
Jis pažymėjo, kad Ukraina turi imtis naujovių, jei nori išsaugoti savo nepriklausomybę, kalbą, kultūrą ir istoriją nuo rusų įsivyravimo. Be to, Ukraina yra skaičiumi mažesnė, o susiduria su modernia armija. JAV kongresmenas padarė išvadą, kad šis žingsnis buvo veiksmingas ir kad tai, ką Ukraina daro mūšio lauke, yra neįtikėtina.
D. Baconas teigė, kad Ukraina kasdien paleidžia apie 10 tūkst. dronų, nuo kurių nukenčia 900 iš maždaug tūkstančio kasdien žūvančių ar sužeidžiamų Rusijos karių.
„Ukraina mums parodė, kas yra įmanoma ir ką galima pasiekti su 5 tūkst. eurų kainuojančiu dronu. JAV turėtų į tai atsižvelgti. Esame pripratę skraidyti naikintuvais „F-35“, naudoti sistemas „Patriot“ ir sudėtingą aukščiausios klasės ginkluotę, tačiau turime išmokti prisitaikyti ir naudoti pigesnius, bet veiksmingus ginklus“, – sakė D. Baconas.
JAV Kongreso narys pabrėžė, kad kiekvienas turi pasimokyti iš Ukrainos ir pasinaudoti jos patirtimi, kartu teikdamas pagalbą Ukrainai.