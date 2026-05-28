Lenkijoje vyksta Baltijos Jūros Valstybių Tarybos susitikimas

Lenkijos tarptautinių santykių instituto ir Rytų studijų centro ekspertai pristatys pranešimus apie Rusijos sabotažo veiksmus Baltijos regione ir BJVT ateities kryptis.
Renginio metu Lenkija oficialiai perduos tarybos pirmininkavimą Islandijai, pradėsiančiai darbą nuo liepos 1 d.
BJVT sudaro Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Švedija ir Europos Sąjunga (ES).
1992 m. įkurta BJVT per pastaruosius 30 metų įtvirtino savo, kaip pagrindinio Baltijos jūros regiono tarpvyriausybinio forumo, vaidmenį, skatindama taiką, stabilumą ir gerovę tarp savo valstybių narių.