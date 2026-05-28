PasaulisĮvykiai

Lenkijoje vyksta Baltijos Jūros Valstybių Tarybos susitikimas

2026 m. gegužės 28 d. 14:36
Lenkijoje vyksta Baltijos Jūros Valstybių Tarybos (BJVT) susitikimas. Per dviejų dienų sesiją šalių ministrai ketina aptarti dabartines saugumo grėsmes regione, ypač GPS signalų trukdžius, kritinę infrastruktūrą ir Rusijos vadinamąjį „šešėlinį laivyną“.
Daugiau nuotraukų (1)
Lenkijos tarptautinių santykių instituto ir Rytų studijų centro ekspertai pristatys pranešimus apie Rusijos sabotažo veiksmus Baltijos regione ir BJVT ateities kryptis.
Renginio metu Lenkija oficialiai perduos tarybos pirmininkavimą Islandijai, pradėsiančiai darbą nuo liepos 1 d.
BJVT sudaro Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Švedija ir Europos Sąjunga (ES).
Susiję straipsniai
Latvija nusavintose žemėse rytiniame pasienyje pradeda montuoti „drakono dantis“

Latvija nusavintose žemėse rytiniame pasienyje pradeda montuoti „drakono dantis“

Šveicarijos geležinkelio stotyje per išpuolį panaudojant pjaunamąjį ginklą sužeisti trys žmonės

Šveicarijos geležinkelio stotyje per išpuolį panaudojant pjaunamąjį ginklą sužeisti trys žmonės

Siekdamas ES lėšų atblokavimo, naujasis Vengrijos lyderis vyksta į Briuselį

Siekdamas ES lėšų atblokavimo, naujasis Vengrijos lyderis vyksta į Briuselį

1992 m. įkurta BJVT per pastaruosius 30 metų įtvirtino savo, kaip pagrindinio Baltijos jūros regiono tarpvyriausybinio forumo, vaidmenį, skatindama taiką, stabilumą ir gerovę tarp savo valstybių narių.
LenkijaBaltijos jūra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.