JAV teisėja įšaldė D. Trumpo sąjungininkams skirtą „kyšių fondą“

JAV apygardos teisėja Leonie Brinkema uždraudė vyriausybei imtis bet kokių tolesnių veiksmų, susijusių su fondo steigimu ar veikla, kol svarsto, ar šią iniciatyvą sustabdyti ilgesniam laikui.
Jos nutartimi sustabdomas pinigų pervedimas į fondą, reikalavimų nagrinėjimas ir bet kokių išmokų mokėjimas, nurodant, kad šiuos administracijos planus sustabdyti buvo būtina siekiant užtikrinti, kad jokie pinigai nebūtų „negrįžtamai išmokėti“, kol bus išnagrinėtas teisinis ginčas.
Šis sprendimas – dar vienas smūgis vienai iš politiškai prieštaringiausių antrosios D. Trumpo kadencijos iniciatyvų, jau privertusiai sunerimti demokratus, teisės ekspertus ir kai kuriuos respublikonus Kongreso narius.
Šį fondą Teisingumo departamentas įsteigė, įgyvendindamas neeilinį susitarimą, pasiektą nagrinėjant D. Trumpo civilinę bylą prieš Vidaus pajamų tarnybą (JAV mokesčių inspekciją) dėl buvusio vyriausybės rangovo atskleistų jo mokesčių deklaracijų.
Administracija teigia, kad programa skirta kompensuoti žalą žmonėms, nukentėjusiems nuo vyriausybės „ginklavimosi“ ir „teisinių karų“ – taip D. Trumpas vadina politiškai motyvuotą konservatorių ir jo rėmėjų persekiojimą.
Tačiau priešininkai teigia, kad šis fondas neturi aiškaus teisinio pagrindo, jam trūksta viešosios priežiūros ir jis galėtų būti naudojamas mokėti atlygį lojalistams, įskaitant asmenis, nuteistus už nusikaltimus, susijusius su 2021 m. D. Trumpo rėmėjų išpuoliu prieš JAV Kongreso rūmus.
L. Brinkemos nutarimas buvo priimtas po to, kai buvo gautas ieškinys, kurį pateikė ieškovų grupė, kurią sudarė, be kita ko, Andrew Floydas – buvęs federalinis prokuroras, tyręs sausio 6-osios riaušių prie Kongreso rūmų bylą ir patraukęs kaltinamuosius joje baudžiamojon atsakomybėn, – bei Jonathanas Caravello – Kalifornijos universiteto profesorius, suimtas protesto prieš imigracijos tarnybų reidą metu.
Jie teigė, kad šis fondas yra D. Trumpo ir jo administracijos „slaptas susitarimas“, „neturintis Kongreso leidimo, teisinio pagrindo ir atskaitomybės“.
Teisėjos sprendimu birželio 12 d. įvyks posėdis, kurio metu bus svarstoma, ar vyriausybės veikla, susijusi su fondu, turėtų būti sustabdyta ilgesnį laiką.