„Šis incidentas yra rimta ir neatsakinga Rusijos Federacijos eskalacija“, – sakoma ministerijos pareiškime ir priduriama, kad Bukareštas informavo NATO generalinį sekretorių ir „paprašė imtis priemonių, jog būtų paspartintas kovos su bepiločiais orlaiviais pajėgumų perdavimas Rumunijai“.
Kaip jau rašė ELTA, Rumunijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad šalyje į daugiabutį smogė Rusijos bepilotis orlaivis.
„Naktį iš gegužės 28 į 29 d. Rusijos Federacija atnaujino bepiločių orlaivių atakas prieš civilius ir infrastruktūros taikinius Ukrainoje, netoli upės sienos su Rumunija“, – teigė ministerija.
„Vienas iš šių bepiločių įskrido į Rumunijos oro erdvę, radiolokatorius jį sekė iki pat pietinės Galacio miesto dalies, ir rėžėsi į daugiabučio namo stogą, smūgis sukėlė gaisrą“, – pažymima ministerijos pareiškime.
Gelbėjimo tarnybos informavo, kad dviem žmonėms dėl nubrozdinimų reikėjo medicinos pagalbos ir kad gaisras buvo užgesintas.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. bepiločių orlaivių įsiveržimai buvo pastebėti dešimtis kartų, tačiau naujausias incidentas buvo pirmas kartas, kai bepilotis pataikė į gyvenamąjį pastatą.
Po drono atakos Rumunijoje NATO pasmerkė beatodairiškus Rusijos veiksmus
Penktadienį NATO patvirtino, kad daugiabutis Rumunijoje buvo atakuotas dronu, kai Rusija puolė Ukrainos infrastruktūrą netoli sienos, ir pasmerkė Maskvos beatodairiškumą.
„NATO ir toliau stiprins savo gynybą nuo visų grėsmių, įskaitant dronų“, – socialiniuose tinkluose sakė NATO atstovė spaudai Allison Hart ir pridūrė, kad Aljanso vadovas Markas Rutte palaiko ryšį su Rumunijos valdžia.
Kaip jau rašė ELTA, Rumunijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad šalyje į daugiabutį smogė Rusijos bepilotis orlaivis.
