Rusija uždraudė prekiauti armėnišku mineraliniu vandeniu

„Rospotrebnadzor“ penktadienį pranešė stabdanti visus naujus populiaraus armėniško mineralinio vandens „Jermuk“ pardavimus. Šis sprendimas įsigaliojo gegužės 28 d., o nuo šių metų pradžios iš Rusijos parduotuvių ir internetinių prekybos platformų pašalinta daugiau nei 100 mln. butelių mineralinio vandens. Balandį pirmą kartą buvo uždrausta parduoti 338 tūkst. butelių šio mineralinio vandens.
„Vandenyje buvo nustatytas per didelis kiekis hidrokarbonatų jonų, chloridų ir sulfatų. Tai gali klaidinti dėl vandens gydomųjų savybių ir turėti neigiamą poveikį sveikatai,“ – paskelbė Vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
Nepaisant oficialaus paaiškinimo apie kokybės ir atitikties problemas, pardavimų sustabdymas greičiausiai yra politinio pobūdžio, nes Rusija neseniai apribojo armėniškų gaminių, gėlių ir alkoholio prekybą ar importą, aiškindama apie įvairius sveikatos ir saugos taisyklių pažeidimus, pažymi „The Moscow Times“.
Po incidento Rumunijoje sureagavo NATO ir ES: Rusijos elgesys kelia grėsmę mums visiems
Maskva šią savaitę taip pat pagrasino nutraukti 2013 m. pasirašytą dvišalį susitarimą, pagal kurį Armėnijai be muitų tiekiamos gamtinės dujos ir nafta, jeigu pastaroji ir toliau sieks glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, įskaitant narystės ES.
Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pashinyanas grasinimų dėl dujų ir naftos nesureikšmino ir tikino, kad narystė ES ilgainiui atneštų nepalyginamai didesnę finansinę naudą už galimus nuostolius dėl Rusijos padidintų energijos išteklių kainų.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba („Rosselkhoznadzor“) dėl neva padažnėjusių pažeidimų uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos.
Armėnijoje birželio 7 d. vyks parlamento rinkimai, o šalis siekia glaudesnio bendradarbiavimo su ES, todėl Jerevano ir Maskvos santykiai pablogėjo.
Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su ES, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas balandžio mėnesį įspėjo Jerevaną, kad Armėnija tuo pačiu metu negali būti ES ir Eurazijos ekonominės sąjungos nare.
Pastaraisiais metais Armėnija pakeitė savo užsienio politikos kryptį ir nusigręžė nuo Rusijos – iš dalies dėl to, kad Maskva nesiėmė karinių veiksmų, kai 2023 m. rugsėjį Azerbaidžanas pradėjo puolimą prieš armėnų tautybės separatistus.
