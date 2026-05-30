Estijos pasienyje – naujovė: rengiasi veiksmams prieš dronus

Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusia sausumos sienos atkarpa su Rusija, praneša Estijos transliuotojas ERR.
„Pirmieji įrenginiai įdiegti ir veikia. Be abejo, tai tik pradžia – mes sukursime visą Estiją apimantį dronų tinklą. Tačiau šis žingsnis rodo, kad ankstesnis parengiamasis darbas davė vaisių“, – pareiškė vidaus reikalų ministras Igoris Taro.
Anot jo, neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai.
Estijai ir Latvijai pranešus apie dronus – KAM ramina: Lietuvoje pavojaus nėra
Ministras teigia, kad Estijos rytinė siena yra gerai saugoma, o geresnės galimybės kovoti su dronais didina visos Europos saugumą.
Pranešama, kad tose vietose, kur nėra stacionarios dronų aptikimo įrangos arba kur reikia skirti daugiau dėmesio, Policijos ir pasienio apsaugos departamentas naudos naujas mobilias stebėjimo sistemas.
„Buvau patikintas, kad sienos apsaugos pajėgumai gerėja kiekvieną dieną. Darbas vyksta, statybos tęsiasi, o mūsų sienos apsauga yra patikima ir nuolat tobulėja“, – teigė ministras.
Gegužės 19 d. NATO naikintuvai numušė į Estijos oro erdvę įskridusį bepilotį orlaivį.
Ukraina jau daugiau nei ketverius metus ginasi nuo Rusijos agresijos. Karo metu Ukrainos ir Rusijos elektroninėmis priemonėmis nukreipti ar neutralizuoti abiejų šalių dronai kelia pavojų ir kaimyninėms valstybėms.
Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos paleisti dronai, nutaikyti į ginklų gamybos ir naftos pramonės objektus šiaurės vakarų Rusijoje, ne kartą nuklydo į Baltijos valstybių oro erdvę, o kai kurie iš jų ir sudužo.
Gegužės 29 d. Rusijos dronas pataikė į daugiabutį namą Rumunijoje, o dviem gyventojams prireikė medicininės pagalbos.