PasaulisĮvykiai

Gvantanamo įlankoje susitiko aukšti JAV ir Kubos kariniai vadovai

2026 m. gegužės 30 d. 18:19
Aukšto rango JAV ir Kubos generolai surengė retą susitikimą Gvantanamo įlankoje, šeštadienį patvirtino abi šalys po pranešimų apie galimą artėjančią karinę eskalaciją tarp dviejų šalių.
Daugiau nuotraukų (3)
JAV Pietų vadovybės („Southcom“) vadovas generolas Francisas Donovanas JAV karinėje bazėje Kuboje susitiko su Kubos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininku Roberto Legrá Sotolongo.
Per trumpą pokalbį su R. Legrá Sotolongo ir kitais Kubos ginkluotųjų pajėgų atstovais buvo aptartos operatyvinės saugumo problemos, sakoma JAV kariuomenės įraše socialiniame tinkle X.
Kubos gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad pozityvus susitikimas įvyko abipusiu susitarimu ir kad diskusijoje buvo aptarti abiem šalims aktualūs klausimai.
Susiję straipsniai
Iš D. Trumpo lūpų – užuomina apie karo veiksmus prieš dar vieną šalį

Iš D. Trumpo lūpų – užuomina apie karo veiksmus prieš dar vieną šalį

Žvalgyba: Rusijos valdžia suprato, kad turi didelę problemą

Žvalgyba: Rusijos valdžia suprato, kad turi didelę problemą

M. Rubio: susitarimas su Iranu pirmadienį vis dar įmanomas

M. Rubio: susitarimas su Iranu pirmadienį vis dar įmanomas

Šie pareiškimai pasirodė po kelių dienų, kai naujienų svetainė „Axios“ pranešė, kad Kuba įsigijo daugiau nei 300 karinių dronų. Pranešta, kad Havana pradėjo svarstyti planus panaudoti dronus atakoms prieš JAV bazę Gvantanamo įlankoje, JAV karinius laivus ir galbūt Ki Vestą JAV Floridos valstijoje.
Kuba atmetė pranešimus, tačiau dar kartą pareiškė turinti teisę į savigyną, jei bus JAV užpulta.
Vašingtono ir Havanos santykiai įtempti nuo pat revoliucijos laikų ir dar labiau paaštrėjo valdant JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Vašingtonas taiko virtinę naujų sankcijų ir naftos embargą socialistinei Karibų jūros salų valstybei ir didindamas spaudimą siekia režimo pasikeitimo, palankaus JAV.
JAVKubaGvantanamas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.