Gvantanamo įlankoje susitiko aukšti JAV ir Kubos kariniai vadovai

JAV Pietų vadovybės („Southcom“) vadovas generolas Francisas Donovanas JAV karinėje bazėje Kuboje susitiko su Kubos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininku Roberto Legrá Sotolongo.
Per trumpą pokalbį su R. Legrá Sotolongo ir kitais Kubos ginkluotųjų pajėgų atstovais buvo aptartos operatyvinės saugumo problemos, sakoma JAV kariuomenės įraše socialiniame tinkle X.
Kubos gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad pozityvus susitikimas įvyko abipusiu susitarimu ir kad diskusijoje buvo aptarti abiem šalims aktualūs klausimai.
Šie pareiškimai pasirodė po kelių dienų, kai naujienų svetainė „Axios“ pranešė, kad Kuba įsigijo daugiau nei 300 karinių dronų. Pranešta, kad Havana pradėjo svarstyti planus panaudoti dronus atakoms prieš JAV bazę Gvantanamo įlankoje, JAV karinius laivus ir galbūt Ki Vestą JAV Floridos valstijoje.
Kuba atmetė pranešimus, tačiau dar kartą pareiškė turinti teisę į savigyną, jei bus JAV užpulta.
Vašingtono ir Havanos santykiai įtempti nuo pat revoliucijos laikų ir dar labiau paaštrėjo valdant JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Vašingtonas taiko virtinę naujų sankcijų ir naftos embargą socialistinei Karibų jūros salų valstybei ir didindamas spaudimą siekia režimo pasikeitimo, palankaus JAV.
