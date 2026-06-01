Turistų pamiltoje saloje – milžiniškas sprogimas

Vietos gyventojai skelbia, kad po sprogimų į dangų pakilo tankus baltų ir pilkų dūmų stulpas. Pasak vietinės policijos, šiuo metu metu nėra jokių požymių, kad kas nors būtų sunkiai sužeistas. Tačiau ugniagesiai vis dar kruopščiai tikrina teritoriją.
Policijos duomenimis, sprogimo metu fejerverkų gamyklos teritorijoje nebuvo.
Du vyrai, dirbę netoliese esančiuose laukuose, buvo lengvai sužeisti nuolaužų ir nugabenti į ligoninę, kur jiems taip pat buvo suteikta pagalba dėl patirto šoko. Vyrams yra 67 ir 47 metai, abu jie yra iš Šv. Pauliaus Įlankos.
Italų liudijimai apie Izraelio smurtą ir grasinimus: „Ilgiausios sekundės gyvenime“
Sprogimas įvyko apie 6.25 val. ryto. Kelių vietovių gyventojai pranešė, kad nuo sprogimo bangos drebėjo jų namai. Dūmų stulpas buvo matomas iš Naxxaro ir Maghtabo apylinkių.
Civilinės saugos departamento atstovas patvirtino, kad incidentas įvyko fejerverkų gamykloje Salini vietovėje. Gelbėjimo tarnyboms buvo pranešta, kad sprogimo metu teritorijoje galėjo būti žmonių, tačiau ši informacija dar tikrinama.
Maltos jaunųjų ūkininkų fondas (MaYA) pareiškė, kad „turime pripažinti, kad tokie įvykiai daro poveikį ne tik tiesioginei žmonių saugai. Be matomos žalos pastatams ir infrastruktūrai, nukenčia ir ūkininkų šeimos, gyvulių augintojai bei gyvūnai.“
Susiję straipsniai
Per pastarąsias valandas MaYA susisiekė su aplinkinių vietovių ūkininkais ir gyvulių augintojais, kurie pranešė apie didelę žalą savo ūkiams. Tarp jos – pastatų konstrukcijų pažeidimai, gyvulių netektys ir rimtas poveikis gyvūnams, patyrusiems sprogimų sukeltą stresą ir smūgio bangą.
MaYA fondas taip pat padėkojo gelbėjimo tarnyboms ir visiems, prisidėjusiems prie reagavimo į šį incidentą.
„Tokiais sunkiais momentais nė viena nukentėjusi bendruomenė neturėtų jaustis pamiršta – įskaitant ūkininkus, gyvulių augintojus ir gyvūnus, kurių istorijos dažnai lieka neišgirstos“, – teigė MaYA.