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Popiežius pradeda septynių dienų kelionę Ispanijoje

2026 m. birželio 6 d. 15:10
Popiežius Leonas XIV šeštadienį pradėjo savaitės trukmės viešnagę Ispanijoje. Katalikų bažnyčios vadovą atskraidinęs lėktuvas 10.15 val. nusileido Madrido Barajas oro uoste Čia pontifiką pasitiko karalius Felipė VI ir karalienė Letizia. Skrisdamas į Ispaniją, popiežius „vis dar atvira žaizda“ pavadino seksualinio išnaudojimo atvejus Katalikų bažnyčioje.
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Per savo septynias dienas truksiančią kelionę jis, be kita ko, susitiks su išnaudojimo aukomis. Kovą Ispanijos kairiųjų vyriausybė ir Bažnyčia po kelerius metus trukusių derybų pasiekė susitarimą dėl kompensacijos seksualinių nusikaltimų aukoms. Tyrimo komisijos duomenimis, nuo 1940 m. aukų būta daugiau kaip 200 tūkst.
Pradžioje šeštadienį buvo numatytas popiežiaus apsilankymas karališkuosiuose rūmuose bei benamių prieglaudoje Madride. Vakare planuojama vigilija, į kurią laukiama susirenkant šimtų tūkstančių tikinčiųjų.
Sekmadienį priešpiet Leonas XIV laikys Mišias prie Madrido rotušės, kuriose, manoma, dalyvaus apie milijonas žmonių. Pirmadienį pontifikas sakys kalbą Ispanijos parlamente. Kitos jo kelionės stotelės bus Barselona ir Kanarai.

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Paklaustas apie jaunų žmonių susidomėjimą Katalikų Bažnyčia, Leonas XIV skrydžio metu sakė, kad daugelis jaučia „tuštumą ir prasmės trūkumą“. Jo vizitas esą galbūt galėtų padėti „pažadinti tai, ko jie patys dar negali tiksliai įvardyti“.
„Jei jų paklaustum, ką jie nori pamatyti – Bad Bunny ar popiežių, daugelis tikriausiai pasirinktų Bad Bunny. Tačiau tikiu, kad atsiras ir tokių, kurie ateis pamatyti popiežiaus“, – pridūrė Šventasis Tėvas, turėdamas omenyje JAV atlikėją Bad Bunny, kuris šiuo metu rengia kelis koncertus Madride.
Ispanija tradiciškai yra viena iš katalikybės tvirtovių Europoje, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais tikinčiųjų skaičius čia pastebimai sumažėjo. Apklausos duomenimis, katalikais save laiko 53 proc. ispanų – tai yra maždaug 20 procentinių punktų mažiau nei prieš 15 metų. Tik 16 proc. Ispanijos gyventojų save laiko praktikuojančiais katalikais.
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Popiežius Leonas XIVIspanijakelionė

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