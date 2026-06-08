Latvijoje paskelbus oro pavojų – naujausia žinia: numušė droną

Vėliau oranžinis įspėjimas dėl oro erdvės pavojaus buvo paskelbtas ir Rėzeknės savivaldybėje. NBS informavo, kad nuo 9.18 val. galimas pavojus buvo paskelbtas Alūksnės, Ludzos ir Balvų savivaldybėse, o nuo 9.42 val. – ir Rėzeknės savivaldybėje.
Netrukus po 10 val. NBS pranešė, kad Latvijos oro erdvėje sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į ją įskridusį droną. Buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai.
Gyventojams įspėjimo metu buvo nurodyta eiti į patalpas, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris. Dviejų sienų principas reiškia, kad tarp galimos grėsmės ir žmonių turi būti dvi apsauginės konstrukcijos arba sienos.