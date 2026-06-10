„Reuters“: JAV informavo Baltarusijos opoziciją, kad kalinių paleidimas kuriam laikui atidėtas

D. Trumpo pasiuntinio Johno Coale‘o vadovaujamų derybų metu iki šiol pavyko išlaisvinti per 400 kalinių. Žmogaus teisių grupės „Viasna“ duomenimis, beveik 870 vis dar laikomi kalėjime, įskaitant 170 kalinių, kurie yra „ypač pažeidžiami“ dėl amžiaus, ligos ar sunkių kalinimo sąlygų.
Duodama interviu „Reuters“, S. Cichanouskaja sakė, kad JAV pusė ją informavo, jog „kiti paleidimai kuriam laikui buvo atidėti“, tačiau ji negalėjo atskleisti priežasties.
„Žinant priežastį, tai neverčia manęs nerimauti“, – teigė ji ir taip pat nurodė, kad „tai nėra proceso pabaiga“.
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Buvęs Baltarusijos diplomatas Pavelas Slunkinas, kuris šiuo metu Varšuvoje dirba nepriklausomu politikos analitiku, pažymėjo, kad derybos dėl kalinių greičiausiai atidėtos todėl, nes Baltarusijos autoritaras Aliaksandras Lukašenka yra nepatenkintas, jog JAV nepavyko užtikrinti, kad Europos Sąjunga panaikintų sankcijas.
Iki šiol iš kalėjimo, be kita ko, paleistas Nobelio premijos laureatas Alesis Bialiackis ir S. Cichanouskajos vyras Siarhejus Cichanouskis.
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