Estijos parlamentas priėmė įstatymą dėl seksualinio smurto

Už šį įstatymą balsavo 69 parlamento nariai, o 8 balsavo prieš.
Įstatymo projekto aiškinamajame rašte pažymima, kad pagal dabar galiojančius teisės aktus, kai asmuo praneša policijai apie išprievartavimą, tai teisiškai laikoma išprievartavimu tik tuo atveju, jeigu prieš auką buvo panaudotas smurtas arba jeigu auka buvo bejėgiškos būklės (t. y. negalėjo pasipriešinti ar suprasti, kas vyksta).
Estija anksčiau prisijungė prie Stambulo konvencijos, kurioje reikalaujama, kad už lytinius santykius be asmens sutikimo būtų baudžiama nepriklausomai nuo to, ar buvo panaudotas smurtas, ar auka buvo bejėgiškos būklės.
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Įsigaliojus trečiadienį priimtam įstatymui, visada reikės kito asmens sutikimo norint užsiimti lytiniais santykiais ar kita seksualine veikla.
„Toks sutikimas nebūtinai turi būti žodinis, bet turi būti aiškiai išreikštas ir savanoriškas. Už seksą be sutikimo būtų baudžiama net jeigu prieš auką nebuvo naudojamas smurtas“, – nurodoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
Po balsavimo parlamente, įstatymą dar turės pasirašyti Estijos prezidentas Alaras Karisas.