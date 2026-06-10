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R. T. Erdoganas laiko Izraelį grėsme Turkijai

2026 m. birželio 10 d. 16:45
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį kreipdamasis į jo vadovaujamą valdančiąją islamistų-konservatorių partiją AKP pareiškė, kad Izraelio veiksmai regione kelia grėsmę ir Turkijai.
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Izraelio atakos prieš Libaną ir Siriją pasiekė tokį mastą, kad kelia grėsmę ir mūsų šaliai, kalbėdamas Ankaroje sakė R. Erdoganas. Jis taip pat apkaltino Izraelį vykdant destabilizuojančią politiką visame regione, įskaitant Rytų Viduržemio jūros regioną.
R. Erdoganas praeityje jau yra griežtai kritikavęs Izraelį ir Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, o santykiai tarp šių dviejų šalių laikomi įtemptais.
Nepaisydamas paliaubų, Izraelis toliau kasdien rengia išpuolius Libane, kurių metu daroma milžiniška žala, ypač Pietų Libane.
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Izraelio kariuomenė taip pat tęsia sausumos operacijas Sirijoje, ypač šalies pietuose, netoli sienos su Izraelio kontroliuojamomis Golano Aukštumomis.
Izraelis savo veiksmus pateisina kova su Irano remiama smogikų grupuote „Hezbollah“ ir kitomis grupuotėmis, kurias jis laiko grėsme.
Savo ruožtu B. Netanyahu yra pareiškęs, kad R. Erdoganas yra „paskutinis žmogus, kuris galėtų Izraelio valstybei skaityti pamokslus apie moralę“. Jis apkaltino R. Erdoganą remiant grupuotę „Hamas“, engiant savo tautą ir kalinant politinius oponentus.
NATO narė Turkija kadaise palaikė glaudžius ryšius su Izraeliu, o dabar yra griežta Izraelio išpuolių prieš Iraną, Gazą ir Libaną kritikė. R. Erdoganas taip pat yra pavadinęs Izraelį grėsme „žmonijai“.
TurkijaIzraelisRecepas Tayyipas Erdoganas

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