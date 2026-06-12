Dėl techninio gedimo popiežius turėjo išlipti iš lėktuvo

Ispanijos karalius Pilypas VI, ką tik atsisveikinęs su popiežiumi ant kilimo ir tūpimo tako, įlipo į „Iberia“ oro linijų lėktuvą, tačiau vėliau abu iš jo išlipo ir grįžo į terminalą.
Lėktuve liko apie 80 žurnalistų, Vatikano pareigūnai ir dvasininkai.
„Popiežiaus skrydis dėl techninių problemų atidėtas pusvalandžiui“, – sakoma trumpame popiežiaus kelionės Ispanijoje ryšių tarnybos pranešime.
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Techninio gedimo, apie kurį pilotas pranešė keleiviams, priežastis kol kas nežinoma.
Popiežius Leonas XIV turėjo grįžti į Romą po septynių dienų viešnagės Ispanijoje. Jis penktadienį atvyko į Tenerifę Ispanijos Kanarų salose iš netoliese esančios Gran Kanarijos salos, kurioje buvo nuo ketvirtadienio.
PopiežiusLėktuvasPopiežius Leonas XIV
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