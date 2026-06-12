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Dėl techninio gedimo popiežius turėjo išlipti iš lėktuvo

2026 m. birželio 12 d. 19:19
Popiežiaus Leono XIV išvykimas iš Tenerifės po savaitės trukmės vizito Ispanijoje penktadienį buvo atidėtas dėl techninio lėktuvo gedimo. Popiežius buvo priverstas išlipti iš lėktuvo, pranešė įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.
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Ispanijos karalius Pilypas VI, ką tik atsisveikinęs su popiežiumi ant kilimo ir tūpimo tako, įlipo į „Iberia“ oro linijų lėktuvą, tačiau vėliau abu iš jo išlipo ir grįžo į terminalą.
Lėktuve liko apie 80 žurnalistų, Vatikano pareigūnai ir dvasininkai.
„Popiežiaus skrydis dėl techninių problemų atidėtas pusvalandžiui“, – sakoma trumpame popiežiaus kelionės Ispanijoje ryšių tarnybos pranešime.
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Techninio gedimo, apie kurį pilotas pranešė keleiviams, priežastis kol kas nežinoma.
Popiežius Leonas XIV turėjo grįžti į Romą po septynių dienų viešnagės Ispanijoje. Jis penktadienį atvyko į Tenerifę Ispanijos Kanarų salose iš netoliese esančios Gran Kanarijos salos, kurioje buvo nuo ketvirtadienio.
PopiežiusLėktuvasPopiežius Leonas XIV
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