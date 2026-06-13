D. Trumpas: JAV pajėgos nukovė Venesuelos narkotikų gaujos vadeivą

D. Trumpo administracija grupuotę „Tren de Aragua“ ir kitas organizuoto nusikalstamumo grupuotes iš Lotynų Amerikos yra priskyrusi užsienio teroristinėms organizacijoms. Venesuelos gauja susijusi su narkotikų prekyba, reketu ir prekyba žmonėmis. Dabar ji jau veikia ir kitose Lotynų Amerikos šalyse bei JAV.
D. Trumpas savo įraše nenurodė, kur ir kada N. Guerrero buvo likviduotas. Jo paminėtas „glaudus bendradarbiavimas su mūsų draugais Venesueloje“ rodo, kad ataka buvo surengta šioje Pietų Amerikos šalyje.
D. Trumpas paskelbė ir trumpą vaizdo įrašą, kuriame, panašu, užfiksuotas oro smūgis prieš namą. Po jo pradžioje matosi ugnies kamuolys, o tada kylantys tiršti dūmų debesys.
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D. Trumpas rašė, kad „Tren de Aragua“ teroristai nebegalės pasislėpti nei Venesueloje, nei kur kitur“. JAV esą „bet kuriuo metu ras gėdingus žudikus ir narkotikų baronus ir nusiųs juos į pragaro gelmes, kur jiems ir vieta“.
JAV teisėsauga gruodį už akių pateikė kaltinimus N. Guerrero, kurio visas vardas yra Hectoras Rusthenfordas Guerrero Floresas. Už jo sučiupimą buvo žadamas 5 mln. dolerių atlygis. Prokuroras Jay Claytonas tada pavadino N. Guerrero pagrindiniu veikėju, dėl kurio „Tren de Aragua“ iš kalėjimuose veikusios gaujos tapo „tarptautine teroristine organizacija“.
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