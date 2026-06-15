Netrukus po pakilimo JAV sudužo bombonešis B-52

„Jungtinių Valstijų oro pajėgų bombonešis B-52 „Stratofortress“ sudužo netrukus po pakilimo Edvardso oro bazės aerodrome 11.20 val. vietos laiku“, – feisbuke skelbė bazės atstovai.
„Į įvykio vietą nedelsiant buvo išsiųstos skubiosios pagalbos tarnybos, situacija vis dar vertinama“, – teigiama pranešime.
Kol kas nėra aišku, ar per incidentą nukentėjo žmonės. CNN kreipėsi į bazės atstovus prašydama pateikti daugiau informacijos.
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Po katastrofos virš Edvardso oro pajėgų bazės, esančios Kalifornijos Mojavos dykumoje, į šiaurės rytus nuo Los Andželo, pakilo didžiulis juodų dūmų stulpas. Kaip rodo CNN partnerio KCAL vaizdo medžiaga, ant kilimo ir tūpimo tako liko didelė apdegusi teritorija, tačiau aiškiai identifikuoti nuolaužų nepavyko.
B-52 yra vienas seniausių JAV oro pajėgų naudojamų orlaivių – pirmą kartą jis pradėtas eksploatuoti dar 1955 metais. Šis ilgojo nuotolio sunkusis bombonešis, kurio įgulą paprastai sudaro penki žmonės, gali gabenti iki 70 tūkst. svarų (apie 31,8 tonos) bombų ir kitos ginkluotės.
Šiuo metu naudojama B-52H versija išlieka svarbia JAV oro pajėgų arsenalo dalimi. Oro pajėgos eksploatuoja 76 tokius orlaivius. Šie bombonešiai buvo naudojami ir bombardavimo misijose per dabartinį JAV ir Irano konfliktą.
B-52H taip pat gali gabenti branduolines bombas ir branduolinėmis kovinėmis galvutėmis aprūpintas sparnuotąsias raketas.
Iki pirmadienio nelaimės paskutinė mirtina katastrofa, susijusi su šio tipo orlaiviu, buvo užfiksuota 2008 metais. Tuomet šeši JAV oro pajėgų kariai žuvo, kai jų B-52 sudužo Ramiajame vandenyne netoli Guamo krantų, ruošdamasis dalyvauti paradiniame praskridime.
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