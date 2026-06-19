D. Tuskas patenkintas pažanga derybose dėl nuolatinės JAV karinės bazės įkūrimo Lenkijoje

Ketvirtadienį Briuselyje D. Tuskas pakomentavo JAV gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho laišką dėl nuolatinio Amerikos karių buvimo Lenkijoje perspektyvų.
D. Tuskas sakė esąs labai patenkintas dokumento turiniu ir maloniai nustebintas greita ir teigiama Vašingtono reakcija į Lenkijos sprendimą pradėti rengtis nuolatinės JAV bazės įkūrimui.
Lenkijos premjeras pabrėžė, kad laiškas nėra galutinis sprendimas. JAV sąžiningai nurodė, kad dar reikia dėl daug ko susitarti, reikalingos tolesnės konsultacijos. Tačiau Lenkija yra labai gerame kelyje sprendimo įkurti nuolatinę amerikiečių bazę link, tai iš esmės pakeistų saugumo jausmą šalyje.
Susiję straipsniai
D. Tuskas pareiškė, kad tikisi, jog artimiausiu metu bus žengti tolesni žingsniai siekiant šio tikslo.
Anksčiau Lenkijos vicepremjeras ir krašto apsaugos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas sakė, kad Vašingtonas palankiai vertina Varšuvos pasiūlymą įkurti Lenkijoje nuolatinę JAV karinę bazę.
Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkst. rotuojamų Amerikos karių.
Donaldas TuskasJAVJAV karinė bazė
Rodyti daugiau žymių