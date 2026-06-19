PasaulisĮvykiai

D. Tuskas patenkintas pažanga derybose dėl nuolatinės JAV karinės bazės įkūrimo Lenkijoje

2026 m. birželio 19 d. 08:44
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva gavo teigiamą signalą iš Vašingtono dėl galimo nuolatinės JAV karinės bazės įkūrimo Lenkijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtadienį Briuselyje D. Tuskas pakomentavo JAV gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho laišką dėl nuolatinio Amerikos karių buvimo Lenkijoje perspektyvų.
D. Tuskas sakė esąs labai patenkintas dokumento turiniu ir maloniai nustebintas greita ir teigiama Vašingtono reakcija į Lenkijos sprendimą pradėti rengtis nuolatinės JAV bazės įkūrimui.
Lenkijos premjeras pabrėžė, kad laiškas nėra galutinis sprendimas. JAV sąžiningai nurodė, kad dar reikia dėl daug ko susitarti, reikalingos tolesnės konsultacijos. Tačiau Lenkija yra labai gerame kelyje sprendimo įkurti nuolatinę amerikiečių bazę link, tai iš esmės pakeistų saugumo jausmą šalyje.
Susiję straipsniai
D. Trumpas patvirtino, kad į Lenkiją nusiųs 5 tūkst. karių

D. Trumpas patvirtino, kad į Lenkiją nusiųs 5 tūkst. karių

Lenkijoje nušovus V. Putiną kritikavusį rusų karikatūristą – sulaikyti du baltarusiai

Lenkijoje nušovus V. Putiną kritikavusį rusų karikatūristą – sulaikyti du baltarusiai (1)

D. Tuskas: V. Putiną kritikavusio rusų menininko nužudymas Lenkijoje greičiausiai yra politinė žmogžudystė

D. Tuskas: V. Putiną kritikavusio rusų menininko nužudymas Lenkijoje greičiausiai yra politinė žmogžudystė

D. Tuskas pareiškė, kad tikisi, jog artimiausiu metu bus žengti tolesni žingsniai siekiant šio tikslo.
Anksčiau Lenkijos vicepremjeras ir krašto apsaugos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas sakė, kad Vašingtonas palankiai vertina Varšuvos pasiūlymą įkurti Lenkijoje nuolatinę JAV karinę bazę.
Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkst. rotuojamų Amerikos karių.
Donaldas TuskasJAVJAV karinė bazė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.