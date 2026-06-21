Jordanijoje pakarti šeši nuteistieji

Vyriausybės atstovas spaudai Mohammadas Momani savo pareiškime teigė, kad šie vyrai buvo nuteisti „už terorizmą ir nusikaltimus“, dėl kurių žuvo ir buvo sužeisti policijos pareigūnai bei kariai.
Du iš šių vyrų buvo susiję su 2018 m. Solto mieste įvykusiu incidentu, kai per reidą žuvo šeši apsaugos pareigūnai.
Dar vienas iš jų buvo nuteistas už aukšto rango policijos pareigūno nužudymą per 2022 m. vykusius protestus dėl degalų kainų.
Kiti buvo nuteisti už su narkotikais susijusias bylas, pradėtas po to, kai 2014–2018 m. ginkluotų susirėmimų metu žuvo saugumo pareigūnai.
M. Momani teigė, kad Jordanijoje mirties bausmės laukia daugiau nei 100 žmonių ir kad egzekucijos bus vykdomos „viena po kitos“.
Jis pridūrė, kad nuosprendžiai buvo įvykdyti siekiant įvykdyti teisingumą „tų, kurie žuvo gindami“ šalį atžvilgiu.
Jordanija mirties bausmę taiko retai, daugiausia terorizmo ir sunkių smurtinių nusikaltimų atvejais, o paskutinį kartą ji buvo įvykdyta 2017 m., kai buvo pakarti 15 žmonių.