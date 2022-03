Kijevo gynėjas: tai – Ukrainos didysis tėvynės karas

Jis – vadinamosios „Teroboronos“ (teritorinės gynybos) gretose, yra buvęs karininkas. Andrijus atsakingas už daugiau kaip 700 butų didžiulių gyvenamųjų namų kvartalą, po kuriuo rūsiuose slepiasi žmonės.

Andrijus gyveno Kryme, ir po okupacijos per savaitę iš jo atėmė viską – verslą, jis buvo priverstas išvykti.

– Ką darote Kijeve šiuo metu, ką saugote?

– Giname didelį namą, didelę teritoriją. Saugome nuo marodierių, padedame teritorinei gynybai. Name, kuris yra prie priekinės ribos, yra daug karių, kurie gina Kijevą. Kijevo pakraštyje jau girdėti šūviai. Dirba RSZO, haubicos, stambaus kalibro šaunamieji ginklai. Tai girdisi naktimis.

Kai atlekia sparnuotosios raketos, girdisi sprogimai – tai mūsų priešraketinės gynybos darbas, bet, kaip žinote, ne visas raketas jie geba numušti. Kai kurios raketos jau pakenkė Kijevui.

Viena iš raketų pataikė į Babij Jarą (Holokausto žudynių memorialas). Vienas sprogimas vakar nugriaudėjo geležinkelio stotyje. Pažeidė mūsų televizijos bokštą. Kurį laiką nebuvo transliuojamas televizijos signalas.

– Minėjote, kad norite paprašyti kai ko svarbaus.

– Noriu kreiptis į paprastus Lietuvos ir viso civilizuoto pasaulio piliečius kaip paprastas Ukrainos pilietis. Uždarykite dangų virš Ukrainos. Taip bus išgelbėti milijonai gyvybių. Pasaulis turi išgirsti mano balsą. Trečiasis pasaulinis karas jau prasidėjo. Rusija ir jos prezidentas užpuolė Ukrainą.

– Ar teisingai supratau, jeigu būtų uždarytas dangus, Ukrainos ginkluotosios pajėgos susidorotų su okupantu?

– Taip.

– Kiek šiuo metu Ukrainai svarbus NATO vaidmuo?

– NATO negali likti nuošalyje, nes trečiasis [pasaulinis] karas jau prasidėjo. Putinas tikėjosi sėkmės, nes jis veikia grubiai, įžūliai ir greitai. Įsivaizduokite jo strategiją, pabandykite save įsivaizduoti jo vietoje. Supraskite, kaip jis mąsto ir planuoja. Viskas daroma greitai, per maksimaliai trumpą laiką. Jam tereikia panorėti, per per parą jis uždarys dangų virš Europos. Neduokite jam pergudrauti mūsų ir jūsų.

– Iš Rusijos žiniasklaidos galime susidaryti įspūdį, kad jau vyksta karas su NATO. Ar jau Putinas kariauja su NATO?

– Jūs teisūs šimtu procentų. Labai džiaugiuosi, kad daugelis civilizacijų tai suprato. Didelės Europos šalies Ukrainos prezidentas, mano prezidentas, viską pasakė teisingai, ir daugelis verkė išgirdę Zelenskio žodžius. Argi pasaulis neišgirdo didžio sportininko, Kijevo mero Vitalijaus Klyčko? Jis meldė skubios pagalbos, suprasdamas, kad po to bus vėlu. Argi Klyčko pasirodė esąs neteisus? Situacija kritinė. Kas galėjo pagalvoti dar prieš metus, kai daugelis svarstė, kad Putinas nesiruošia kariauti, jis tik šantažuoja. Putinas nepuls, o jeigu puls, tai laikysis kariavimo taisyklių, nešaudys į civilių objektus ir taikius gyventojus...

– Andrijau, juk jums visa tai – ne naujiena. Jūs gyvenote Kryme ir po okupacijos praradote viską.

– Taip. Aš spėjau parduoti savo namą pirmaisiais okupacijos metais ir už tuos pinigus nusipirkau šį butą Kijeve. Evakuacija buvo labai problemiška, ir vaikų, ir pinigų.

– Jūs netekote verslo?

– Aš sudarinėjau teisinių duomenų bazes. Teisė pasikeitė, atėjo Rusija su savo teisėtvarka ir sistemomis. Atvyko grupė žmonių iš Orienburgo ir pasiėmė visus klientus – tai valdžios organai, teismai, prokuratūra , teisininkai, advokatai ir t.t.

– Kiek žinau, šiandien galite gauti ginklą. Esate atsargos karininkas.

– Laikas parodys.

– Ar nuo pat Krymo ore tvyrojo nuotaika, kad netrukus tai gali pasikartoti dar žiauresniu pavidalu?

– Buvau Vilniuje 2014 m. ir visa tai sakiau televizijos eteryje. Putinas visada ruošėsi karui, visus tuos metus. Reikia žinoti Rusijos karinę doktriną, norint tai suprasti. Jų kariai niekada neatsitraukia. ten, kur jų kariai sustojo, kasa apkasus, ima atsivežinėti dalinius ir galų gale net stato savo mokyklas.

– Rusijos kariuomenės sėkmė visgi labai ribota, netgi nepaisant viso pasiruošimo nuo 2014 m. ar anksčiau. Kodėl?

– Jie nesitikėjo sutikti tokio pasipriešinimo. Jie galvojo, kad kariauja su Zelenskiu ir vyriausybe. Bet jie kariauja su visa ukrainiečių tauta. Visa tauta išstojo prieš juos. Tai – Ukrainos didysis tėvynės karas.