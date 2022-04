Jėgos žaidimai rytuose: JAV atominis lėktuvnešis įplaukė į Japonijos jūrą, Kinijos laivai pasirodė ginčijamoje teritorijoje

Jos žiniomis, lėktuvnešio smogiamoji grupė bus Japonijos jūroje 3-5 dienas. Kaip pažymi agentūra, tokios „jėgos demonstracijos“ nebuvo nuo 2017 metų lapkričio.

Balandžio 15 d. Šiaurės Korėja švęs jos įkūrėjo Kim Il-sungo gimimo 110-ąsias metines. Balandžio 25 d. bus pažymimos KLDR liaudies armijos 90-osios metinės. JAV ir Pietų Korėja būgštauja, kad Pchenjanas šiomis progomis gali paleisti tarpžemyninę balistinę raketą arba atlikti branduolinį bandymą.

Kinijos laivai įplaukė į ginčijamų salų zoną

Antradienį keturi Kinijos jūrų policijos patruliniai laivai įplaukė į zoną prie Senkaku (Diaoju) salų Rytų Kinijos jūroje, kurios yra Tokijo ir Pekino teritorinio ginčo objektas. Tai pranešė Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“.

Jos duomenimis, pastarąjį kartą Kinijos laivai buvo įplauką į Senkaku salų zoną kovo 16 d.

Tokijas paskelbė Senkaku savo teritorija 1895 metais, kai nugalėjo Kiniją kare ir užėmė Taivaną. Po Antrojo pasaulinio karo Japonija atsisakė teisių į Taivaną. Pekino nuomone, ji turi grąžinti ir Senkaku, kurias, kaip teigia KLR, Kinija valdė nuo XIV amžiaus. Japonijos vyriausybė atmeta tokias pretenzijas ir tvirtina, kad prijungimo metu šios salos buvo negyvenamos ir niekam nepriklausė.

Teritorinis ginčas dėl negyvenamo Senkaku salyno paaštrėjo, kai Tokijas 2012 metų rugsėjį paskelbė išpirkęs šias salas iš jų privačių savininkų, Japonijos piliečių. Po to Kinijoje prasidėjo masinės antijaponiškos demonstracijos, per kurias buvo niokojami japonų restoranai ir įmonės. Nuo to laiko Kinijos laivai nuolat kursuoja netoli ginčijamo salyno ir demonstratyviai įplaukia į jo pakrantės zoną.