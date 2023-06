Ukrainos kontrpuolimas – karių akimis: atskleidė mūšių detales ir palygino rusų kareivius su „Wagner“ kovotojais

„Šliauži į priekį ir atidžiai žiūri, – „The Kyiv Independent“ pasakojo 81-osios oro pajėgų brigados karys po kelių dienų, kai jis ir jo būrys be nuostolių užėmė pozicijas, esančias keliasdešimt kilometrų į šiaurę nuo Bachmuto. – Tu apie nieką negalvoji, tik kaip ten patekti.“

Rusai nepastebėjo pasislėpusių ukrainiečių, kol puolančiųjų granatos neįsirėžė į tranšėją. Tuomet 81-ojo būrio kariai po du ir tris įėjo į vidų, pradėdami įnirtingą susišaudymą su priešo grupe iš arti.

Daugelis rusų kareivių, užklupti netikėtai, pabėgo. Kai kurie liko savo žeminėse ir bandė šaudyti atgal. Galiausiai jie pasidavė, bet ne be vargo – vienas rusų kovotojas, prieš pat mesdamas granatą, sušuko „pasiduodu“. Buvo paimti penki belaisviai – trys Rusijos nacionalinės gvardijos kariai ir du įgaliotieji kovotojai iš okupuotos Luhansko srities.

„Buvo du stebėjimo postai. Nuo jų priklausė visas jų ryšys (su rusų vadavietįėmis)“, – pasakojo būrio vadas Saša. Saugumo sumetimais jis savo padalinį įvardijo tik kaip 1-ąjį būrį. – Priešas net nežinojo, kad operacijos pabaigoje užėmėme trečiąjį postą. Jie nežinojo, kas vyksta.“

Pozicijos buvo svarbios taktiniu požiūriu, nes rusams suteikė galimybę kontroliuoti ugnį ir prižiūrėti didžiąją rajono dalį. Ginklų ir šaudmenų tiekimas priklausė nuo šių pozicijų apsaugos, be to, jos trukdė ukrainiečių atsargų judėjimui per rajoną. Buvo nuspręsta jas užimti staigiu smūgiu, suteikiant būriui dvi savaites pasiruošti.

„Buvo laiko pasiruošti, parengti keletą variantų, pasirinkti mums tinkantį ir jį panaudoti, – sakė Saša. – Buvo pasiektas netikėtumas.“

„Kas man patiko puolime – sakoma, kad niekada nereikia nuvertinti priešo, – tęsė jis. – Šio puolimo metu mes pervertinome jų galimybes ir nepakankamai įvertinome savąsias.“

Ukrainos pajėgoms užėmus tris rusų pozicijas, kurias joms buvo įsakyta užimti, rusai ėmė trauktis ir iš netoliese esančių pozicijų. „Jei būtume žinoję ir paruošę daugiau žmonių, būtume galėję užimti ir tas pozicijas“, – svarstė būrio vadas Saša.

Šis puolimas buvo tik viena maža ilgai laukto Ukrainos kontrpuolimo, prasidėjusio apie birželio 5 d., dalis.

Po to, kai nuo žiemos pabaigos iki pavasario pabaigos vykusios Rusijos atakos nepadarė reikšmingų laimėjimų niekur, išskyrus Bachmuto miestą, Ukraina tikisi pasinaudoti sustojusiu Rusijos puolimu, kad atgautų pagreitį, galbūt pralaužtų kai kurias linijas ir atsiimtų teritorijos plotus. Ukraina užsibrėžė tikslą ir visiškai išlaisvinti Krymą.

Ukrainos pareigūnai, tokie kaip gynybos ministro pavaduotoja Hanna Malyar, patvirtino, kad kontrpuolimo operacijos tęsiasi. 81-osios ir 57-osios brigadų kariai laikraščiui „The Kyiv Independent“ teigė, kad Ukrainos pajėgos juda ir pamažu artėja prie rusų Donecko srityje.

Apie dešimt karių, esančių fronto miestuose ir lauko pozicijose, teigė, kad pastaruoju metu Rusijos pajėgos perėjo nuo nuolatinių smogiamųjų atakų prie bandymo įsitvirtinti ir ginti užimtas teritorijas.

„Dabar jie laikosi gynyboje, dabar jie nepuola į priekį“, – sakė bepiločių žvalgų būrio, priskirto 57-osios motorizuotosios brigados artilerijos daliniui, narys Serhijus.

Ukrainos kariai naudoja komercinius DJI Mavic dronus, kad nustatytų konkrečius rusų taikinius ir nusiųstų koordinates „Acacia“ artilerijos pabūklų operatoriams.

„Dabar bandome žengti į priekį, – pridūrė Serhijus. – Na, po truputį atsiimame savo žemes, savo pozicijas.“

Nors ukrainiečių daliniai geba vykdyti taktines operacijas, tokias kaip 1-ojo būrio netikėtas naktinis smūgis, bendras kontrpuolimas vargu ar bus toks greitas, kaip tas, kuris rugsėjo mėnesį nukreipė Rusijos pajėgas Charkovo srityje, mano ekspertai.

Nepaisant to, kad yra elitinių, gerai parengtų ir patyrusių brigadų, tokių kaip 81-oji, ir neseniai sukurtų Ukrainos šturmo apsaugos brigadų, kuriose yra daug užkietėjusių veteranų, rusai turėjo laiko gerai pasirengti artėjančiam Ukrainos teritorijų išvadavimo puolimui.

Netoli Siversko esantys kareiviai sakė, kad rusai kaip niekad anksčiau kasėsi griovius, pasidarę juos pakankamai gilius, kitaip nei negilius griovius, kuriais jie rėmėsi savo puolimo metu.

Rusijos pajėgos parengė plačias gynybos linijas, ypač Zaporožės srityje, kur įrengė kelias dešimčių kilometrų ilgio linijas. Nuo Charkovo srities per Luhansko sritį į pietus nusidriekė stipri pagrindinė linija. Tačiau, kaip rodo palydoviniai vietovės žemėlapiai, už Bachmuto rusų gynyba išretėja.

Vienus svarbiausių laimėjimų rytuose Rusija pasiekė valstybės remiamos privačios „Wagner“ kariuomenės dėka. Nuo to laiko rajone įvyko dvi didelės kariuomenės rotacijos, kai „Wagner“ kariai užuot puolę, užleido vietą reguliariosioms Rusijos pajėgoms. Pranešama, kad „Wagner“ buvo pasitelkta parengti kai kurias atvykstančias pajėgas kovai.

„Per aštuonis mėnesius čia turėjome „Wagner“, paskui buvo dvi rotacijos“, – sakė Saša.

Kostiantynas, artilerijos karininkas iš 57-ojo būrio, pasakojo panašiai – kartą jie susidūrė su „Wagner“ kovotojais savo rajone, kuriuos pakeitė kiti daliniai, kurie savo ruožtu buvo pakeisti dar kartą. Jis sakė, kad, palyginti su „Wagner“, Rusijos gynybos ministerijos kariai turi „daug žemesnį pasirengimo lygį ir prastesnius pajėgumus“.

81-ojo būrio kariai su tuo sutiktų, sakydami, kad „Wagner“ pajėgos buvo tinkamai pasirengusios, turėjo tinkamus žemėlapius, gerą įrangą, pavyzdžiui, transportą ir naktinio matymo įrangą, ir plačiai naudojo kriptografiją.

Priešingai, reguliariosios Rusijos pajėgos ir „Donbaso“ įgaliotiniai linkę keistis nešifruotomis koordinatėmis, o perimtas ryšys atskleidžia girtavimą ir priešakinėse pozicijose muziką klausančius karius.

„Tipiški darbininkai, kuriuos mobilizavo ir kažkur pasiuntė“, – sakė Saša.

Kitas skirtumas – baimė ir motyvacija, kurią įkvepia šių dalinių vadai. Tokios pajėgos kaip „Wagner“ gali grasinti savo vyrams, kad už atsitraukimą, pasidavimą ar atsisakymą dalyvauti puolime, kad ir koks savižudiškas jis būtų, jie bus sušaudyti ar surakinti antrankiais.

Kai rusų reguliariosios pajėgos pabėgo iš 1-ojo būrio puolimo, ukrainiečiai perėmė rusų pranešimus, kuriuose kareiviai atsisakė grįžti ir atkovoti prarastas pozicijas. Tarp rusų sklandė gandai, kad draugiška artilerija pataikys į juos mirtinu cheminiu užtaisu. Tačiau reguliarioji kariuomenė taip pat stengiasi remtis grasinimais mirtimi, kai tik gali.

„Dažnai girdime – „jei neisite į priekį, anuliuosime jus“, – pasakojo Saša, cituodamas Rusijos nacionalinės gvardijos komunikacijos priemones.

Dar dažniau rusai į pozicijų praradimą reaguoja aklai apšaudydami vietovę artilerija, atskleidė Islamas.

Nepaisant to, panašu, kad didžiulis rusų artilerijos pranašumas prieš ukrainiečius mažėja. Anksčiau rusų artilerijos sviedinių išlaidos visiškai lenkė ukrainiečių, tačiau dabar jos sparčiai panašėja ir yra beveik lygios, sakė keli kariai.

Parengta pagal „The Kyiv Independent“ inf.