„Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą ir tikina, kad jame – trys iš Izraelio pagrobti vyrai

Įraše iš pradžių parodomas tekstas, kuriame kalbama apie į nelaisvę paimtus „priešo karius“. Vaizdo medžiagos fone matomi ženklai hebrajų kalba leidžia manyti, kad įrašas galimai buvo užfiksuotas prie Erezo perėjos tarp Izraelio ir Gazos Ruožo, Izraelio sienos pusėje.

Tai ne vienintelis vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti sulaikyti Izraelio kariai ar civiliai. Kituose vaizdo įrašuose matyti, kaip „Hamas“ kovotojai, grasindami ginklu, veda civilius į sunkvežimius ir furgonus. Izraelio žiniasklaida teigia, kad jie kaip įkaitai gabenami į Gazą.

„Hamas“ kovotojai be to paskelbė, kad per didelio masto operaciją paėmė į nelaisvę svarbų Izraelio generolą Nimrodą Alonį.

Socialiniuose tinkluose buvo pasidalinta nuotrauka, kurioje matyti N.Aloni, vilkintis juodus marškinėlius ir trumpikes, vedamas palestiniečių kovotojų.

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) dar nereagavo į šiuos teiginius, nors Izraelio užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) tinkle pasidalino ES užsienio politikos vadovo Josepo Borrellio pareiškimu, kuriame jis paragino nedelsiant paleisti Izraelio įkaitus, kurie, kaip pranešama, buvo „pagrobti ir išvežti į Gazą“.

„Naujienos apie civilius gyventojus, paimtus įkaitais savo namuose arba į Gazą, yra pasibaisėtinos, – „X“ rašė J. Borrellas. – Tai prieštarauja tarptautinei teisei“.