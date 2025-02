Izraelio premjeras pažadėjo „sunaikinti „Hamas“ ir susigrąžinti įkaitus“

„Mes sunaikinsime „Hamas“ ir susigrąžinsime savo įkaitus“, – pareiškė B. Netanyahu vaizdo įraše, pavadindamas islamistus „monstrais“ po trijų įkaitų perdavimo šeštadienio rytą Gazos Ruože, kur jie atrodė išsekę ir buvo verčiami kalbėti ant scenos.

Įkaitų sveikata – „bloga“

Du iš trijų šeštadienį „Hamas“ paleistų Izraelio įkaitų – Or Levy ir Eli Sharabi – grįžo iš Gazos Ruožo „blogos“ sveikatos būklės, pranešė ligoninė, kurioje jie gydomi.

„491 ilgos nelaisvėje praleistos dienos pasekmės akivaizdžios dviem šiandien atvykusiems sugrąžintiesiems, jų sveikatos būklė yra bloga. Tai jau ketvirtas kartas pagal dabartinį planą, kai priimame grįžtančiuosius, ir šį kartą padėtis yra rimtesnė“, – žurnalistams sakė Šebos ligoninės direktorė Yael Frenkel Nir.

Penktas apsikeitimas

Šeštadienį Izraelis ir „Hamas“ baigė penktąjį apsikeitimą įkaitais ir kaliniais pagal trapų Gazos Ruožo paliaubų susitarimą, o trys išlaisvinti izraeliečiai atrodė nusilpę ir dezorientuoti – tai sukėlė jų artimųjų nerimą.

Iš 183 kalinių, kuriuos Izraelis paleido mainais, teisių gynimo organizacija „Palestinos kalinių klubas“ teigė, kad septyniems iš jų reikėjo hospitalizacijos, ir pasmerkė „žiaurumą“ bei blogą elgesį su jais kalėjime.

Penktasis apsikeitimas kaliniais nuo paliaubų įsigaliojimo praėjusį mėnesį įvyko tuo metu, kai turėtų prasidėti derybos dėl kito paliaubų etapo, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas visam laikui nutraukti karą.

Tačiau aukštas „Hamas“ pareigūnas Bassemas Naimas šeštadienį pareiškė, kad Izraelio „delsimas ir įsipareigojimo įgyvendinti pirmąjį etapą trūkumas... kelia pavojų šiam susitarimui, todėl jis gali sustoti arba žlugti“.

Interviu AFP jis taip pat apibūdino įkaitų būklę kaip „priimtiną tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, kuriomis gyvena Gazos Ruožas“.

Or Levy, Ohadas Ben Ami ir Eli Sharabi, kuriuos kovotojai pagrobė per „Hamas“ 2023 m. spalio 7-osios išpuolį, sukėlusį karą, šeštadienį „kirto sieną į Izraelio teritoriją“, pranešė Izraelio kariuomenė. Jiems sugrįžus, iš 251 per išpuolį paimto įkaito dabar Gazos Ruože liko 73, iš jų 34, Izraelio kariuomenės teigimu, yra žuvę.