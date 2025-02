Palestiniečiai: nepaisant paliaubų, Izraelis Gazos Ruože nušovė keturis žmones

Gyventojai agentūrai dpa telefonu pasakojo, kad aukos filmavo Izraelio karinius dalinius netoli pasienio su Izraeliu tvoros – tada kareiviai atidengė ugnį. Be to, Gazos Ruožo pietuose buvo nušauta pagyvenusi moteris, kai norėjo patekti į savo namus, paskelbė taip pat „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija.

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad kariai Gazos Ruožo šiaurėje atidengė ugnį į kelis įtariamuosius, priartėjusius prie jų pozicijų. Kariuomenė dar kartą paragino visus Gazos Ruožo gyventojus nieku gyvu nesiartinti prie Izraelio pajėgų.

Abiejų pusių duomenų kol kas nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.

Izraelio kariuomenė plečia operaciją Vakarų Krante

Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė plečianti savo operaciją okupuotame Vakarų Krante.

Sekmadienį karinis atstovas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“, informavo, kad saugumo pajėgos Nur Šamse nukovė kelis radikalius palestiniečius. Be to, sulaikyti keli ieškomi asmenys.

Pasak palestiniečių sveikatos ministerijos, per Izraelio karinę operaciją Nur Šamso pabėgėlių stovykloje žuvo 23 metų nėščia palestinietė. Sundos Jamal Mohammed Shalabi esą buvo nėščia aštuntą mėnesį. Jos negimęs vaikas taip pat neišgyveno. Sunkiai sužeistas nužudytosios vyras. Be to, kitoje vietoje nužudyta 21-erių moteris.

Detalesnės S.J.M. Shalabi žūties aplinkybės kol kas neaiškios. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad incidentą tiria karinė policija. Palestiniečių naujienų agentūra citavo liudininkus, anot kurių, moteris ir jos vyras buvo pašauti Izraelio pajėgų, kai mėgino išeiti iš savo namo.

Komentuodama 21 m. palestinietės atvejį, kariuomenė pranešė, kad kariai viename name ieškojo ekstremistų. Gyventojai buvo paraginti palikti pastatą. Moteris esą neišėjo ir žuvo išlaužiant duris. Kariuomenė pareiškė apgailestavimą, kad žuvo civilių. Esą mėginama to išvengti.

Izraelio pajėgos paskelbė plečiančios savo antiteroristinę operaciją į Nur Šamsą Vakarų Kranto šiaurėje. Pabėgėlių stovykla yra netoli palestiniečių Tulkarmo miesto.

Nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože pradžios smarkiai išaugo smurtas ir Vakarų Krante. Čia vis vyksta susirėmimai tarp radikalių palestiniečių ir žydų naujakurių arba saugumo pajėgų. Izraelio saugumo pajėgos sulaikė tūkstančius palestiniečių, šimtai žmonių – ginkluotų palestiniečių ir niekuo dėtų civilių – žuvo.