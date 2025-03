Naujausia V. Putino raketa – blogos žinios Vakarams: išnagrinėjo Rusijos galimybes karo su NATO atveju

Smūgio filmuota medžiaga ir palydovinių vaizdų analizė rodo, kad „Orešnik“ greičiausiai gali nešti šešias kovines galvutes, kurių kiekvienoje yra po šešis mažesnius papildomus sviedinius. Taigi iš viso jų yra 36. Kai raketa leidžiasi Žemės link, ji gali išsklaidyti šiuos mažesnius sviedinius, kad sprogmenimis padengtų didelę teritoriją, panašiai kaip Vinčesterio šūvio atveju.

Beveik neabejotina, kad raketa „Orešnik“ taip pat gali būti apginkluota branduolinėmis kovinėmis galvutėmis, todėl daugelis ekspertų analizėje daugiausia dėmesio skyrė būtent šioms galimybėms ir raketos vaidmeniui V. Putino branduoliniame šantaže. Tačiau palyginti mažai kalbėta apie „Orešnik“ konvencines galimybes ir apie tai, kaip ši raketa gali leisti pakeisti Rusijos taikinių strategiją galimo būsimo karo su NATO metu.

Konflikte, kuriame pajėgos yra išsklaidytos didelėse teritorijose, kaip yra Ukrainoje, tokia brangi raketa kaip „Orešnik“ yra prastas pasirinkimas. Tačiau ji puikiai tinka atakuoti tankiai išsidėsčiusius taikinius, pavyzdžiui, oro bazes, kur jos įprastiniai pabūklai gali padaryti didelę žalą.

Praėjusį gruodį duodamas interviu per televiziją V. Putinas pažymėjo, kad turėdama „Orešnik“ Rusija „praktiškai atsidūrė ties riba, kai jai nebereikia naudoti branduolinių ginklų“. Rusijos vadovas perdėjo, tačiau jo teiginyje buvo tiesos lašelis, vertina FP.

Masinis Rusijos smūgis įprastinėmis „Orešnik“ raketomis į NATO strateginius objektus, tokius kaip oro pajėgų bazės, vadovavimo ir kontrolės objektai bei raketų bazės, galėtų privesti NATO prie sąmyšio V. Putinui net nepanaudojus branduolinių ginklų.

Karo su NATO atveju Rusija greičiausiai atakuotų Aljanso oro bazes pirmosiomis konflikto dienomis. Rusija gerai žino apie NATO pranašumą ore ir tikėtųsi suteikti savo pajėgoms šiek tiek erdvės atsikvėpti sunaikindama – ar bent jau atitolindama – NATO gebėjimą reaguoti.

Šiuolaikiniai naikintuvai, ypač F-35, kuriuos vis dažniau renkasi NATO valstybės, yra pernelyg sudėtingi, kad juos būtų galima remontuoti vietoje. F-35 ir panašūs orlaiviai buvo sukurti taip, kad juos būtų galima aptarnauti didelėse, sudėtingose oro bazėse. Dešimtmečius mažinant biudžetą NATO oro pajėgos sutelktos tik keliose tokiose bazėse, todėl jos tapo itin pažeidžiamos „Orešnik“ smūgių.

Rusijos branduolinės tarpžemyninės balistinės raketos (ICBM) neabejotinai galėtų greitai susidoroti su NATO oro bazėmis. Tačiau kalbant apie įprastinę ginkluotę, Rusijos patirtis Ukrainoje atskleidė problemas, susijusias su strateginių objektų atakavimu turimomis raketomis. Rusijos raketoms, apginkluotoms vienkartinėmis įprastinėmis kovinėmis galvutėmis, nepavyko išjungti pagrindinių Ukrainos oro bazių ir kitų objektų dėl mažo tikslumo ir sėkmingos Ukrainos priešlėktuvinės gynybos.

Raketa „Orešnik“ padėtų išspręsti šią problemą, rašo FP. Remiantis Rusijos veiklos Ukrainoje rezultatais, gali prireikti dešimčių įprastinių raketų „Iskander“, kad būtų sunaikinti orlaiviai pagrindinėse oro bazėse. Panašiam poveikiui pasiekti prireiktų kur kas mažiau raketų „Orešnik“. Lapkričio 21 d. atakos metu viena „Orešnik“ raketa numetė 36 inertiškus submunicijos užtaisus ant raketų gamybos komplekso „Pivdenmaš“. Jei sviediniai nebūtų buvę inertiški, raketa būtų padariusi didelę žalą dideliame plote, užglaistydama Rusijos raketų „Iskander“ ir Kh-101 tikslumo problemas.

Gera žinia yra ta, kad „Orešnik“ konvenciniai pajėgumai suteiks Rusijai daugiau nebranduolinių galimybių, teoriškai sumažindami riziką, kad Kremlius konflikto pradžioje svarstys galimybę panaudoti branduolinį ginklą. Bloga žinia – „Orešnik“ nebranduoliniai pajėgumai reiškia, kad Rusija turės daugiau galimybių smarkiai sutrikdyti NATO operacijas konvenciniu lygmeniu.

Dabartinės Europos gynybos priemonės mažai padės apsisaugoti nuo „Orešnik“. Nepaisant to, kad daugelį NATO bazių saugo daugiasluoksnis priešraketinės gynybos tinklas, „Orešnik“ gali praskrieti aukščiau už daugumos sistemų perėmimo nuotolį ir nusileidžia į Žemę per greitai, kad jį galėtų perimti dauguma perėmėjų, pavyzdžiui, oro gynybos sistema „Patriot“. Perėmėjų, galinčių sustabdyti „Orešnik“, t. y. „Arrow 3“ ir SM-3 Block IIA sistemų, atsargos greičiausiai bus ribotos, jei išliks dabartinė pirkimų trajektorija. Be to, Rusijos apgaulės ir kitos atsakomosios priemonės gali suklaidinti perėmėjus ir priversti juos nusitaikyti į netikrą taikinį.

„Orešnik“ nėra techniškai sudėtingas ginklas. Rusija gerai išmano atitinkamas technologijas ir jau dešimtmečius gamina raketų, panašių į „Orešnik“, raketinius variklius. Rusija jau plečia savo raketų gamybos įrenginius, kad ilgainiui atkurtų savo arsenalą. Pažymėtina, kad kai kurios iš plečiamų gamyklų, pavyzdžiui, priešais Ukrainos rytinę sieną esanti Kamenskio gamykla, specializuojasi gaminti tokius didelius ICBM dydžio raketų variklius, kokius naudoja „Orešnik“.

Nepaisant to, kaip baigsis karas Ukrainoje, po dešimtmečio ar dviejų NATO gali susidurti su perginkluota Rusija, turinčia atnaujintą arsenalą, kuriame svarbią vietą užima didelės įprastinės balistinės raketos, tokios kaip „Orešnik“. Šios naujos pajėgos gali paneigti lūkesčius, kad Rusija taps labiau priklausoma nuo savo branduolinio arsenalo, nes jos įprastiniai pajėgumai prastėja.

NATO jau dabar turėtų pradėti tam ruoštis, padarydama savo pagrindines oro bazes ne tokiais patraukliais taikiniais Rusijos raketoms. Tai galima pasiekti išsklaidant orlaivius į atokias vietas – nedidelius kilimo ir tūpimo takus ir greitkelius visoje Europoje – kad krizės metu Rusijai būtų sunkiau juos surasti ir sunaikinti.

Kai kurios NATO valstybės jau treniruojasi ir rengiasi tam tikroms degalų papildymo ir apginklavimo operacijoms išsklaidytose vietose. Tačiau orlaivių sudėtingumo problema išlieka. Nors išsklaidymas gali padėti užtikrinti pačių orlaivių išlikimą, pagrindinės oro bazės išliks viliojantys taikiniai dėl to, kad naikintuvai yra priklausomi nuo šių bazių, kuriose atliekama intensyvi techninė priežiūra. Jei Rusijai pavyks pulti šias didesnes bazes, ji galės sunaikinti vertingus techninės priežiūros įrankius ir dalių atsargas, kurios užtikrina naikintuvų veikimą kovos metu.

Norėdamos suplanuoti atkurtų ir galbūt pavojingesnių Rusijos raketinių pajėgų veiksmus, NATO valstybės turėtų priimti išsklaidymo planą, kuris leistų ilgiau vykdyti operacijas lauke. Šis planas pareikalautų investicijų į daugiau atsarginių dalių ir pagalbinės įrangos, taip pat gebėjimo atlikti sudėtingesnes techninės priežiūros operacijas lauke – pavyzdžiui, naudojant mobiliuosius padalinius su darbo vietomis transporto priemonėse, kurie būtų siunčiami į orlaivių techninės priežiūros vietas. Tai padėtų ir atgrasymui, ir kovai.

Šių pastangų įgyvendinimui trukdo dvi problemos, tačiau abi jas galima išspręsti. Pirmoji – dalys. Dėl biudžeto mažinimo daugelyje NATO oro pajėgų sumažėjo orlaivių parengties lygis. Ši problema ypač aktuali F-35 lėktuvų parkui, kuriame yra daug atsilikusių dalių, tačiau ji aktuali ir kitiems orlaiviams, pavyzdžiui, „Eurofighter Typhoon“.

NATO valstybės turėtų numatyti biudžetą ir daug investuoti ne tik į šio dalių trūkumo šalinimą, bet ir į jo viršijimą, išlaikydamos orlaivių dalių sandėlius visoje savo teritorijoje, kad orlaivius būtų galima greitai grąžinti į tarnybą iš ten, kur jie gali būti išsklaidyti.

Antroji problema – patirtis ir personalas. Vyriausybės atskaitomybės biuras jau anksčiau yra pažymėjęs, kad JAV kariškiams trūksta patirties atliekant daugelį su F-35 susijusių techninės priežiūros užduočių, iš dalies dėl atsarginių dalių ir pagalbinės įrangos trūkumo. Atsižvelgiant į pasaulinę F-35 tiekimo grandinės būklę, su šiomis problemomis tikriausiai susidurs ir kitos NATO valstybės.

NATO valstybės turėtų reguliariai treniruotis ir atlikti sudėtingesnę techninę priežiūrą bei užtikrinti, kad galėtų atlikti šias užduotis su bet kuriuo F-35, nepriklausomai nuo to, kokioms oro pajėgoms jis priklauso.

Praėjusiais metais Aljansas pirmą kartą surengė F-35 techninės priežiūros pratybas, kuriose dalyvavo įvairių tarnybų atstovai. Tokios pratybos turėtų būti reguliarios visose NATO valstybėse, turinčiose F-35, siekiant užtikrinti, kad reaktyviniai lėktuvai galėtų lengvai grįžti į karą, nepriklausomai nuo to, kur jie buvo išsklaidyti. Kartu šios priemonės gali sumažinti NATO priklausomybę nuo nedidelio skaičiaus pagrindinių bazių, kurios gali būti smarkiai pažeistos pirmosiomis karo dienomis.

Rusijos sunkumai, su kuriais susiduria tolimojo nuotolio smūgiai prieš ginamus karinius objektus Ukrainoje, neturėtų leisti Europai nusiraminti dėl savo pajėgų saugumo artimiausiais dešimtmečiais. Kaip pažymi FP, „Orešnik“ ir kitos panašios sistemos gali paneigti lūkesčius dėl Rusijos karinės laikysenos ir, nesiimant veiksmų, jos pakenks NATO gebėjimui išlaikyti kovą būsimame kare.

Parengta pagal „Foreign Policy“ inf.