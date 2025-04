Gazos Ruožo gelbėtojai praneša, kad naktį per Izraelio smūgius žuvo 19 žmonių

Civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas naujienų agentūrai AFP sakė, kad per naujausius Izraelio antskrydžius „kankiniais tapo 19 civilių, įskaitant kelis vaikus“, o dar dešimtys žmonių buvo sužeisti. Per smūgį į namą centriniame Deir el-Balaho mieste žuvo penki vaikai ir keturi suaugusieji, o prieš aušrą per dvi atskiras atakas Gazos mieste ir Beit Lahijoje Gazos Ruožo šiaurėje iš viso žuvo 10 žmonių, tvirtino M. Bassalas.

Su „Hamas“ sąjungininku judėjimu „Islamo džihadas“ susijusi žiniasklaidos priemonė pirmadienį atskirai paskelbė, kad per Izraelio smūgį į palapinę, kuria Kan Juniso rajone naudojosi žurnalistai, žuvo darbuotojas Ahmedas Mansuras. Tuo metu „Hamas“ vyriausybės žiniasklaidos biuras pirmadienį informavo, kad per tą patį smūgį žuvo žurnalistas Hilmis al-Faqaawis, kuris dirbo vietos naujienų agentūroje, o dar devyni žmonės buvo sužeisti.

Izraelio kariuomenė savo ruožtu teigė, kad smūgis buvo nukreiptas į „Hamas“ teroristą Hassaną Abdelį Fattahą Mohammedą Aslihą“, ir pažymėjo, jog jis esą veikė „dėdamasis žurnalistu ir valdo spaudos įmonę“. Kariškiai tvirtino, kad H. A. F. M. Aslihas „prasiskverbė į Izraelio teritoriją ir dalyvavo žudynėse, kurias surengė teroristinė organizacija „Hamas“.

Izraelis kovo 18 d. atnaujino intensyvius smūgius Gazos Ruože, taip nutraukdamas du mėnesius galiojusias paliaubas su „Hamas“. Pastangos atkurti paliaubas kol kas nebuvo sėkmingos. Pasak „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos, per atnaujintas Izraelio operacijas žuvo mažiausiai 1 391 palestinietis, o bendras žuvusiųjų skaičius nuo karo pradžios pasiekė 50 752.

2023 m. spalio mėnesį įvykusi „Hamas“ ataka prieš Izraelį, kuri davė pradžią karui, pareikalavo 1 218 gyvybių, šie žmonės – daugiausia civiliai, rodo AFP skaičiavimai, paremti oficialiais Izraelio duomenimis.