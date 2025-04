V. Zelenskis atskleidė, kaip Rusija verbuoja kinus kariauti Ukrainoje: Pekinas viską žino

„Kinų“ klausimas yra rimtas. Yra 155 žmonės su pavardėmis, su pasų duomenimis – 155 Kinijos piliečiai, kurie kovoja prieš ukrainiečius Ukrainos teritorijoje. Mes renkame informaciją, manome, kad jų yra daug daugiau“, – V. Zelenskio žodžius susitikimo su žurnalistais metu cituoja portalas UNIAN.

Pasak Ukrainos prezidento, Rusija verbuoja Kinijos piliečius per socialinius tinklus, ypač per „TikTok“. „Oficialusis Pekinas apie tai žino. Rusai platina verbavimo skelbimus per Kinijos socialinius tinklus. Ne slaptas verbavimas – tai svarbu. Galbūt vyksta ir slaptas verbavimas“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Pasak Ukrainos prezidento, užverbuotiems kinams atvykus į Maskvą, jiems tris-keturias dienas atliekama medicininė apžiūra. Jiems išduodamos migracijos kortelės ir mokėjimo sistemos „Mir“ banko kortelės pinigų pervedimams, o tada užverbuotieji išsiunčiami į mokymo centrus vienam ar dviem mėnesiams.

V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Kyjivas yra pasirengęs keistis į nelaisvę paimtais Kinijos piliečiais, tačiau tik į Rusijos nelaisvėje esančius Ukrainos kariškius. „Mes išsiuntėme tokį signalą“, – patikslino V. Zelenskis. Jis kalbėjo apie du Kinijos gyventojus – 1991 m. gimusį Wang Guangjuną, kuris buvo paimtas į nelaisvę balandžio 4 d. Belohorivkoje, Donecko srityje, ir 1998 m. gimusį Zhang Renbo, paimtą į nelaisvę balandžio 5 d. netoli Tarasovkos, Donecko srityje.

Pasak Ukrainos lyderio, šie Kinijos piliečiai buvo perduoti Ukrainos saugumo tarnybai (SBU) Kyjive.

„Manau, kad suteiksime žurnalistams galimybę su jais pasikalbėti. Manau, kad tai bus tinkama. Kiek matome, jie kalbesni už kalinius iš Šiaurės Korėjos“, – sakė Ukrainos prezidentas.

Prieš tai belaisvis Wang Guangjunas Ukrainos kariškiams pasakojo, kad sumokėjo 300 tūkst. rublių (apie 3,2 tūkst. eurų) tarpininkui, kad galėtų prisijungti prie Rusijos kariuomenės. Jis teigė norėjęs gauti Rusijos pilietybę. Laikinai okupuotoje Luhansko srities teritorijoje belaisvis dalyvavo kariniuose mokymuose, priklausydamas grupei, sudarytai iš Kinijos piliečių, kurių daugelis turėjo problemų su teisėsauga savo tėvynėje.

Mokymai apėmė pagrindinius karinius įgūdžius ir vyko be vertėjo – naudojant gestus ir teksto vertėjus telefonu. Užpuolimo metu Kinijos pilietis dėl kalbos barjero negalėjo greitai orientuotis situacijoje. Per mūšį prie Belohorivkos Donecko srityje jo grupė patyrė didelių nuostolių ir, negalėdama toliau priešintis, nusprendė pasiduoti.