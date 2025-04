Gazos Ruožo gelbėtojai praneša, kad per Izraelio smūgius žuvo 37 žmonės

Izraelio kariuomenė įvykių kol kas nekomentavo, tačiau nurodė tikrinanti pranešimus apie smūgius, kurie buvo suduoti „Hamas“ judėjimo pareigūnams pareiškus, jog vidiniai svarstymai dėl naujausio Izraelio pasiūlymo dėl paliaubų yra beveik baigti.

Civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas sakė, kad dvi Izraelio raketos pataikė į kelias palapines Al Mavasio rajone pietiniame Kan Juniso mieste, žuvo mažiausiai 16 žmonių, „dauguma jų – moterys ir vaikai, o dar 23 buvo sužeisti“.

Po to, kai 2023 m. gruodžio mėnesį Izraelis paskelbė Al Mavasį saugia zona, į ją suplūdo dešimtys tūkstančių palestiniečių, ieškančių prieglobsčio nuo Izraelio bombardavimo. Tačiau nuo to laiko ši vietovė ne kartą tapo Izraelio smūgių, per kuriuos žuvo daug civilių, taikiniu.

M. Bassalas teigė, kad per Izraelio smūgius į dar dvi perkeltų Gazos Ruožo gyventojų stovyklavietes žuvo dar devyni žmonės – septyni gyvybių neteko šiauriniame Beit Lahijos mieste, o netoli Al Mavasio žuvo tėvas ir sūnus.

Civilinės gynybos agentūra atskirai taip pat pranešė apie dar dvi atakas prieš perkeltuosius asmenis Džabalijoje. Per vieną ataką žuvo mažiausiai septyni Asaliya šeimos nariai, o per kitą vienoje mokykloje, kuri buvo naudojama kaip prieglauda, žuvo trys žmonės.

Be to, agentūra informavo, kad du žmonės žuvo per Izraelio apšaudymą Gazos miesto Šedžajos rajone.

Gazos karas prasidėjo 2023 m. spalio 7 d., kai „Hamas“ ir sąjungininkų grupuotės Pietų Izraelyje pražudė apie 1 200 žmonių ir pagrobė bei į pakrantės ruožą išvežė apie 250 įkaitų. Vėliau Gazos Ruože prasidėjusi Izraelio kampanija pareikalavo daugiau kaip 50 000 gyvybių, teigia „Hamas“ valdoma sveikatos tarnyba, – šioje statistikoje nukentėję žmonės neskirstomi į civilius ir smogikus.