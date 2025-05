Indija praneša, kad naktį kariai apsikeitė ugnimi su Pakistanu

Abu branduolinį ginklą turintys varžovai trečiadienį išgyveno didžiausią smurto protrūkį per du dešimtmečius, kai Indija sudavė mirtinus raketų smūgius, nukreiptus prieš savo kaimyną, o kelias dienas trukęs pasikartojantis šaudymas palei jų sieną peraugo į artilerijos apšaudymą.

Indija tvirtino, kad trečiadienį per jos smūgius, kurie buvo suduoti praėjus dviem savaitėms po to, kai Naujasis Delis apkaltino Islamabadą palaikius išpuolį prieš turistus Indijos administruojamoje Kašmyro pusėje, Pakistane buvo sunaikintos devynios „teroristų buveinės“.

Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas vėlai trečiadienį kreipdamasis į tautą pareiškė, kad Islamabadas „atkeršys“ už žmones, kuriuos pražudė Indija.

Po to, kai trečiadienį pratrūko smurtas, abiejose sienos pusėse iki šiol pranešta apie mažiausiai 43 žmonių žūtį. Islamabadas teigė, kad per Indijos smūgius ir apšaudymą palei sieną žuvo 31 civilis, o Naujasis Delis nurodė, jog per Pakistano apšaudymą žuvo mažiausiai 12 žmonių.

Pakistanas kol kas nepatvirtino naujausių pranešimų apie smurtą palei sieną.

„Naktį (…) Pakistano kariuomenės postai per LoC (Kontrolės liniją) priešais Kupvaros, Baramulos, Urio ir Achnooro vietoves Džamu ir Kašmyre paleido neišprovokuotą ugnį, pasitelkdami šaulių ginklus ir artilerijos pabūklus“, – pareiškime sakė kariuomenė ir pridūrė, kad „proporcingai reagavo“.

Diplomatai ir pasaulio lyderiai ėmė spausti abi šalis atsitraukti nuo bedugnės krašto.

Indija ir Pakistanas nuo tada, kai 1947 m. smurtu baigėsi britų valdymas ir kolonijiniai pareigūnai žemėlapiuose nubraižė tiesias sienas, kad atskirtų abi šalis, taip suskaldydami bendruomenes, kariavo kelis kartus. Daugiausia musulmoniškas Kašmyras, į kurį pretenduoja tiek Indija, tiek Pakistanas, ne kartą tapo konflikto židiniu.