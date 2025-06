Karas Ukrainoje. Analitikai įspėja dėl naujo V. Putino ėjimo

Vasaros puolimas Ukrainos fronte rodo pastebimą Rusijos pažangą – didesnę nei per pastaruosius kelis mėnesius. Šį proveržį skatina nauja Rusijos taktika, kurioje derinamos dronų atakos ir motocikliniai šturmavimai, rašo The New York Times (NYT).

Vien tik gegužę Rusijos pajėgos užėmė apie 278 kvadratinius kilometrus Ukrainos teritorijos – daugiau nei dvigubai daugiau nei balandį. Didžiausią proveržį okupantai pasiekė į pietus nuo Konstantinivkos Donecko srityje ir netoli Rusijos sienos, šiaurinėje Sumu srityje.

Vienas iš ryškiausių pokyčių fronte šiemet – sistemingas motociklų ir civilių automobilių naudojimas greitam judėjimui atvirose vietovėse. Jei Ukraina šią techniką naudoja logistikai, tai Rusijos kariai – šturmams, pažymi NYT.

Per vieną iš paskutiniųjų Rusijos atakų prieš Kyjivą praėjusią savaitę buvo smarkiai apgadintas „Boeing“ biuras Kyjive. Tuo tarpu, kaip rašo „Financial Times“, remdamasis Ukrainos pareigūnais ir „Boeing“ darbuotojais bei išanalizuotomis nuotraukomis, tai buvo akivaizdus tikslingas smūgis Amerikos aeronautikos kompanijai.

„Pasak dviejų „Boeing“ darbuotojų, trijų Ukrainos pareigūnų ir Amerikos prekybos rūmų Ukrainoje vadovo, pastatas buvo vienas iš taikinių, nukentėjusių sekmadienio vakarą per vieną iš intensyviausių smūgių per visą karą“, – rašo leidinys.

Po Izraelio smūgių Iranui smarkiai pakilusios naftos kainos pasaulio rinkose gali būti naudingos Rusijai jos karinėse pastangose prieš Ukrainą. Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaita.

„Naftos kainų kilimas po Izraelio smūgių Iranui gali padidinti Rusijos pajamas iš naftos ir pagerinti jos galimybes remti karines operacijas Ukrainoje“, – teigia analitikai.

