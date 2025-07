Iš Kremliaus – ciniški kaltinimai Ukrainai dėl derybų

Maskva, anot jo, pasirengusi trečiajam pokalbių ratui, tačiau vis dar laukia Kyjivo pasiūlymų dėl datos.

Rusijos ir Ukrainos derybininkai gegužę ir po to dar kartą birželį pirmą kartą per daugiau nei trejus metus susitiko dvišalių derybų. Susitikimų rezultatas buvo didelis apsikeitimas belaisviais. Be to, abi pusės apsikeitė poziciniais dokumentais dėl kelio į taiką.

Tačiau karo šalių pozicijos vis dar labai skiriasi. Ypač Rusija kol kas neatsisako viešai išsakytų savo maksimalių reikalavimų. Ukraina tuo tarpu, spaudžiama JAV administracijos, dėl kai kurių reikalavimų nusileido.

Stebėtojai D. Peskovo žodžius vertina kaip bandymą JAV prezidento Donaldo Trumpo pyktį dėl bekompromisių Vladimiro Putino veiksmų nukreipti Kyjivo kryptimi.

Kartu Kremliaus atstovas atrodė ramus dėl D. Trumpo pareiškimo, kad Vašingtonas parduos ES „Patriot“ sistemas, kurios bus skirtos Ukrainai. Rusija, anot jo, nepastebėjo jokių pertraukų tiekiant ginklus.

„Ginklų, amunicijos ir karinės technikos tiekimas iš JAV į Ukrainą buvo ir yra tęsiamas“, – pabrėžė D. Peskovas.