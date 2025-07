Pragaras Rusijos okupuotame Donecke: „Tai 10 metų trunkanti tragedija“

BBC išanalizuotos palydovinės nuotraukos patvirtina, kad prieš prasidedant plataus masto Rusijos karui prieš Ukrainą vandens rezervuaruose buvo gerokai daugiau nei dabar, o kai kurie iš jų sparčiai mažėja.

Tačiau vandens problemos susijusios ne tik su telkinių seklėjimu. Per mūšius buvo sugriautas vandentiekis, kuriuo vanduo į Donbasą buvo tiekiamas iš Kyjivo kontroliuojamos teritorijos. Be to, nuo 2014 m., kai užgrobė dalį Donecko srities, Rusija mažai ką padarė, kad pagerintų vandens padėtį.

„Nėra galimybės nuleisti vandenį tualete“

2025 m. vasarą vandens tiekimo padėtis Rusijos okupuotose Donecko ir Luhansko sričių teritorijose tapo tokia baisi, kad apie tai ėmė kalbėti net patriotiškiausi rusijos propagandistai.

„Donecke vandens yra kartą per tris dienas. Nėra galimybės nuleisti vandenį tualete. Tai įprastas dalykas: Donecko gyventojai į tualetą deda maišus. O paskui tie, kurie normalūs, tuos maišelius išmeta į šiukšliadėžę. Tie, kurie ne – išmeta juos po langais. Kaimynai kovoja su tokiais žmonėmis“, – savo „Telegram“ kanale rašė buvęs Aukščiausiosios Rados deputatas nuo Regionų partijos Olegas Carevas, kurį Ukrainos teisėsauga kaltina valstybės išdavyste dėl bendradarbiavimo su Rusija.

„Doneckas mano atmintyje – tai rožių miestas. Pavyzdinis miestas. Toks jis buvo visada, o nuo sovietinių laikų kalnakasybos regionui buvo taikoma ypatinga tiekimo norma. Jis visada toks buvo, bet ne dabar. Tai dešimt metų trunkanti tragedija“, – pridūrė jis.

BBC tarnyba, naudodamasi „Planet Labs“ paslauga, išanalizavo penkių didelių ir penkių mažesnių Donecko srities telkinių palydovines nuotraukas ir padarė išvadą, kad per pastaruosius trejus su puse metų – nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasario mėn. pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą – devyni iš jų pastebimai sumažėjo.

Vizualiam palyginimui buvo naudojami 2021 m. ir 2025 m. liepos mėn. vaizdai. Liepa ir rugpjūtis istoriškai yra karščiausi mėnesiai regione. Tačiau šių metų vasara nėra karščiausia per pastaruosius metus. Norvegijos tarnybos Timeanddate.com duomenimis, vidutinė šių metų liepos mėnesio temperatūra Donecke yra 27 °C. 2024 m. liepa buvo šiek tiek karštesnė – vidutinė temperatūra siekė 28 °C.

Nėra arba yra drumstas su nuosėdomis

Dauguma rezervuarų, iš kurių vanduo buvo tiekiamas miesto gyventojams, yra netoli Donecko, kur padėtis šiuo metu ypač įtempta.

Kelios vietovės, įskaitant Putylivką netoli Donecko oro uosto ir dalį Hladkivkos, jau daugiau kaip mėnesį neturi vandens, BBC teigia šaltinis iš įmonės „Voda Donbassu“.

Remiantis oficialiu įmonės „ Voda Donbasas“ pareiškimu, nuo liepos 21 d. vanduo į Donecką ir Makijivką turėtų būti tiekiamas kartą per tris dienas po keturias valandas, o į kelias kitas regiono gyvenvietes, įskaitant Mariupolį, – kartą per dvi dienas.

Pagal šį įmonės pareiškimą „VKontakte“ pasipiktinę gyventojai skundžiasi, kad nesilaikoma grafiko. Pasak jų, kai kuriuose mažuose miesteliuose, pavyzdžiui, Južnokomunarivske (po dekomunizacijos Ukrainoje – Bungės miestas), vandens nėra jau daugiau kaip dvi savaites.

„Torezo miestas, Krynyčkų kaimas. Žmonės be vandens daugiau nei MĖNESĮ!!! Ir tai jau antras kartas šiais metais. Pirmas kartas buvo balandžio-gegužės mėnesiais, taip pat nebuvo vandens daugiau nei mėnesį“, – skundžiasi vienas asmuo. Į BBC prašymą pakomentuoti situaciją ji neatsakė.

BBC pašnekovas iš bendrovės „Voda Donbassu“ papasakojo, kaip jo kaimynė taupo vandenį, kurį vienu buteliu atveža karučiu už dviejų kilometrų.

„Maisto likučius nuo lėkščių jis nušluosto tualetiniu popieriumi, tada nuplauna jį vandeniu ir panaudoja tualete“, – sako BBC šaltinis.

„Mes turime vandens gamybą be atliekų: Aš išviriau kiaušinius, tada nusiploviau rankas šiame vandenyje, tada panaudojau jį tualete“, – priduria jis.

Kai kurie socialinės žiniasklaidos vartotojai skundžiasi tiekiamo vandens kokybe: „Jis drumstas, su nešvariomis nuosėdomis, gadina vandentiekį ir vamzdžius, jo negalima naudoti maistui gaminti ar asmens higienai. Tačiau už jį mokama kaip už geriamąjį vandenį“.

Tuo pat metu vandens tiekimo kainos Rusijos kontroliuojamoje Donecko srities teritorijoje padidintos nuo 2025 m. liepos mėn.